¿Se quedó sin internet en el celular? Usuarios reportan fallas con sus datos móviles de Claro

Durante este viernes 23 de octubre, varios usuarios han reportado en redes sociales problemas con la red móvil de Claro Colombia, relacionados con fallas en la conexión y la inestabilidad del servicio.

Aunque hasta el momento la compañía no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, la plataforma Downdetector, que recopila en tiempo real los reportes de los internautas sobre posibles interrupciones en diferentes servicios, registra un aumento de las quejas relacionadas con el operador.

Mapa que muestra fallas con Claro Colombia. Foto: Montaje de SEMANA con fotos Getty Images y Claro Colombia

Según los datos de la plataforma, el 55 % de los reportes corresponde a fallas en el internet móvil, mientras que el 25 % está relacionado con problemas de señal y el 14 % con el servicio de internet de banda ancha.

Según el mapa de reportes, Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena figuran entre las ciudades más afectadas. El pico de fallas se registró alrededor de las 2:00 p. m., aunque la plataforma de monitoreo ya mostraba algunos inconvenientes desde el pasado 22 de octubre.

Ante esta situación, varios usuarios recurrieron a X, la red social de Elon Musk, para expresar su inconformidad por la inestabilidad del servicio. Además de las dificultades con la conexión a internet, algunas personas reportaron problemas con el wifi, como páginas que no cargan o interrupciones que impiden mantener una conexión estable.

Estas fallas pueden afectar el uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, plataformas de streaming y otros servicios digitales que requieren acceso a internet para funcionar con normalidad.

Logo de Claro Colombia, compañía de telecomunicaciones. Foto: Getty Images / SOPA Images

¿Cómo saber si los datos móviles o el wifi están fallando?

Una de las formas más sencillas de identificar el origen del problema consiste en probar ambas conexiones por separado. Si el celular está conectado al wifi, se puede desactivar esta opción y navegar con los datos móviles. Luego, basta con apagar los datos y volver a conectarse a la red inalámbrica.

Si una de las conexiones funciona con normalidad mientras la otra presenta inconvenientes, será más fácil determinar dónde podría estar el fallo.

Imagen de referencia de mujer buscando señal en el celular. Foto: Getty Images

También es importante revisar los indicadores de señal del celular, pues permiten comprobar si el dispositivo está conectado a la red del operador. Si aparecen pocas barras, la señal cambia constantemente o el equipo muestra mensajes como “Sin servicio”, es posible que exista un problema de cobertura.

De esta manera, se puede establecer si las dificultades están relacionadas con la red móvil, la conexión wifi o algún inconveniente más amplio en el servicio de internet.