¿Se quedó sin internet en el celular? Usuarios reportan fallas con sus datos móviles de Claro

Durante este viernes 23 de octubre, varios usuarios han reportado en redes sociales problemas con la red móvil de Claro Colombia, relacionados con fallas en la conexión y la inestabilidad del servicio.
Aunque hasta el momento la compañía no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, la plataforma Downdetector, que recopila en tiempo real los reportes de los internautas sobre posibles interrupciones en diferentes servicios, registra un aumento de las quejas relacionadas con el operador.
Según los datos de la plataforma, el 55 % de los reportes corresponde a fallas en el internet móvil, mientras que el 25 % está relacionado con problemas de señal y el 14 % con el servicio de internet de banda ancha.
@ClaroColombia buenas noches tengo señal ni en la casa ni en el móvil se han estado cayendo y si sistema de atención al cliente es pésimo pueden ayudarnos?— Valentina (@valentinasmille) October 23, 2026
Oigan les está pasando que sus datos por parte de claro están fallando? Están súper raros, me dice que ni tengo internet y están activos— Kiibo (@Nak1b0) October 23, 2026
Según el mapa de reportes, Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena figuran entre las ciudades más afectadas. El pico de fallas se registró alrededor de las 2:00 p. m., aunque la plataforma de monitoreo ya mostraba algunos inconvenientes desde el pasado 22 de octubre.
Ante esta situación, varios usuarios recurrieron a X, la red social de Elon Musk, para expresar su inconformidad por la inestabilidad del servicio. Además de las dificultades con la conexión a internet, algunas personas reportaron problemas con el wifi, como páginas que no cargan o interrupciones que impiden mantener una conexión estable.
Estas fallas pueden afectar el uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, plataformas de streaming y otros servicios digitales que requieren acceso a internet para funcionar con normalidad.
¿Cómo saber si los datos móviles o el wifi están fallando?
Una de las formas más sencillas de identificar el origen del problema consiste en probar ambas conexiones por separado. Si el celular está conectado al wifi, se puede desactivar esta opción y navegar con los datos móviles. Luego, basta con apagar los datos y volver a conectarse a la red inalámbrica.
Si una de las conexiones funciona con normalidad mientras la otra presenta inconvenientes, será más fácil determinar dónde podría estar el fallo.
También es importante revisar los indicadores de señal del celular, pues permiten comprobar si el dispositivo está conectado a la red del operador. Si aparecen pocas barras, la señal cambia constantemente o el equipo muestra mensajes como “Sin servicio”, es posible que exista un problema de cobertura.
De esta manera, se puede establecer si las dificultades están relacionadas con la red móvil, la conexión wifi o algún inconveniente más amplio en el servicio de internet.