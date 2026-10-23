El electrodoméstico que podría convertirse en refugio de las cucarachas: advierten sobre los riesgos

Los electrodomésticos son herramientas indispensables en muchos hogares gracias a sus múltiples funciones. Sin embargo, con los cambios en el clima, algunos insectos, como las cucarachas, buscan refugio en estos aparatos para protegerse. Uno de los lugares donde suelen encontrar condiciones favorables para esconderse y formar sus nidos es la cocina.

Los aparatos que nunca deben estar conectados a una regleta eléctrica porque podrían incendiarse

En este contexto, el horno puede convertirse en un lugar atractivo para las cucarachas, debido a que conserva calor, puede acumular restos de comida y grasa, y cuenta con rincones oscuros que les permiten ocultarse. Aunque pueden aparecer en cualquier época del año, durante el invierno estos insectos también buscan refugio para protegerse.

Además de resultar desagradables, las cucarachas representan un riesgo para la salud, pues, según la empresa de higiene Ecolab, pueden propagar bacterias asociadas con enfermedades como la salmonela y la infección por E. coli, al contaminar superficies y alimentos.

Los electrodomésticos son el refugio favorito de las cucarachas debido al calor que emanan. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Asimismo, su presencia también puede tener consecuencias en restaurantes y otros establecimientos, donde puede ocasionar sanciones sanitarias y afectar la reputación del negocio. En el hogar, estos insectos tampoco deben pasarse por alto, ya que pueden comprometer la higiene de la cocina.

¿Cómo evitar la presencia de estos insectos?

Para evitar la aparición de cucarachas y detectar a tiempo posibles focos de infestación, sitios web como Okdiario recomiendan mantener la cocina limpia y libre de residuos. Para ello, recomiendan limpiar el horno después de utilizarlos, no dejar platos sucios durante la noche, almacenar los alimentos en recipientes herméticos y retirar la basura diariamente.

Las cucarachas son indeseables en los hogares. Foto: Getty Images/iStockphoto

También es importante revisar y sellar grietas, rendijas y espacios ocultos en paredes, muebles y zócalos, ya que pueden servir como escondite para estos insectos.

Además, como alternativa para combatirlas, se puede recurrir a cebos elaborados con azúcar y ácido bórico, una mezcla que atrae a las cucarachas y puede eliminarlas. Sin embargo, este producto debe mantenerse siempre fuera del alcance de niños y mascotas, debido a su toxicidad.

Si la presencia de estos insectos continúa a pesar de las medidas de higiene y prevención, lo más conveniente es contactar con una empresa especializada en el control de plagas para tratar el problema de manera adecuada.