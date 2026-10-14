El truco para reducir el consumo de energía en la casa sin necesidad de desenchufar los electrodomésticos

Uno de los principales problemas en las casas es el gasto de energía que pueden generar los electrodomésticos, especialmente cuando hay varios y se utilizan con frecuencia. Por esta razón, una de las primeras medidas que suelen adoptar las personas para ahorrar electricidad es desconectarlos de la toma de corriente.

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Aunque esta práctica ayuda a reducir el consumo stand by, es decir, la energía que algunos aparatos siguen utilizando incluso cuando están apagados, puede resultar incómoda en la rutina diaria, ya que implica conectar y desconectar los dispositivos constantemente.

Sin embargo, pagar menos en la factura no requiere grandes cambios, sino incorporar hábitos sencillos a la vida cotidiana. De acuerdo con WWF Colombia, pequeñas acciones pueden contribuir a utilizar los recursos de manera más eficiente.

Una de las principales recomendaciones es encender las luces únicamente cuando sea necesario. Durante el día, aprovechar la iluminación natural al abrir las cortinas y las ventanas permite reducir el uso de bombillos. También es importante apagar las luces de las habitaciones desocupadas.

Mujer se muestra angustiada por el incremento de energía en su casa. Foto: Getty Images

Asimismo, limpiar periódicamente las lámparas y los bombillos ayuda a aprovechar mejor la luz, mientras que reemplazar los focos tradicionales por bombillos LED permite disminuir el consumo eléctrico y prolongar su vida útil.

Otros hábitos que pueden marcar la diferencia son tomar duchas cortas, utilizar la lavadora con la carga completa y apagar el aire acondicionado cuando no haya nadie en casa. Siempre que las condiciones lo permitan, recurrir a la ventilación natural también ayuda a reducir el uso de estos equipos.

En el caso de la nevera, conviene evitar abrirla innecesariamente y sacar de una sola vez los alimentos que se van a utilizar.

Recibo de la energía junto a un esfero y bombilla. Foto: Getty Images

La elección y ubicación de los electrodomésticos también son importantes. Optar por equipos eficientes permite reducir el gasto de electricidad sin afectar su funcionamiento. Además, mantener el refrigerador alejado de fuentes de calor, como el horno, el microondas o la luz solar directa, evita que tenga que trabajar más para conservar una temperatura adecuada.

La clave está en adoptar un consumo más consciente de la energía y el agua, mediante acciones cotidianas que permitan ahorrar recursos sin renunciar a la comodidad.