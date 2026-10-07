Advierten sobre lo que nunca debería meter en el microondas porque podría ocasionar un incendio

Cuando se trata de eficiencia y practicidad en la cocina, el microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar. Su capacidad para preparar, calentar o descongelar alimentos de manera rápida y sencilla también lo ha hecho indispensable en espacios como oficinas y restaurantes, donde ahorrar tiempo es una prioridad.

Los modelos actuales ofrecen funciones que van más allá de simplemente calentar comida. Algunos permiten seleccionar programas según el tipo de alimento, regular la potencia y establecer tiempos específicos.

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Sin embargo, que sea un aparato de uso sencillo no significa que cualquier recipiente o alimento pueda introducirse en su interior. Es fundamental elegir materiales adecuados, seguir las recomendaciones del fabricante y tener precaución con aquellos productos que pueden calentarse de manera irregular o generar algún accidente.

De acuerdo con La Casa del Electrodoméstico, algunos recipientes no son apropiados para utilizar allí, debido a que pueden provocar chispas, incendios o incluso afectar el funcionamiento del aparato.

Entre los elementos que deben evitarse se encuentran el papel de aluminio y otros objetos metálicos. Tampoco se recomienda introducir ollas, recipientes de acero inoxidable, utensilios metálicos ni platos o tazas que tengan detalles dorados, plateados o cromados.

Por otro lado, los vasos, copas o tazas fabricados con vidrio fino pueden romperse al exponerse a altas temperaturas. Para reducir este riesgo, lo más recomendable es utilizar recipientes diseñados específicamente para microondas.

Hombre utilizando el microondas. Foto: Getty Images/iStockphoto

La fuente en mención también explica que los envases desechables, de baja calidad o diseñados para un solo uso, pueden deformarse con el calor y, dependiendo del material, liberar sustancias que entren en contacto con los alimentos.

Otros envases que conviene evitar son los de yogur, crema, margarina y productos similares, debido a que están diseñados principalmente para almacenar alimentos y no necesariamente para soportar las altas temperaturas que se alcanzan durante el calentamiento.

Los termos también requieren atención. Los fabricados en acero inoxidable contienen metal y no deben introducirse en el microondas, mientras que los de plástico solo pueden utilizarse si el fabricante especifica que son aptos para este electrodoméstico.

Además de los recipientes, es importante tener en cuenta qué alimentos se introducen. Por ejemplo, los huevos con cáscara pueden acumular vapor en su interior mientras se calientan y llegar a explotar. Por ello, no se recomienda cocinarlos de esta manera sin realizar previamente el procedimiento adecuado.

Persona introduciendo alimentos en el microondas. Foto: Getty Images/Image Source

Las verduras de hojas verdes también pueden generar chispas cuando se introducen completamente secas y permanecen demasiado tiempo en el aparato. Para disminuir este riesgo, es preferible cocinarlas con algo de humedad y utilizar recipientes apropiados.

Por último, tampoco se aconseja encender el equipo completamente vacío. Cuando no hay alimentos o líquidos que absorban las ondas, estas pueden rebotar en el interior y afectar algunos de sus componentes.