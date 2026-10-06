Si la freidora de aire echa humo cada vez que cocina, esto es lo que debe hacer para evitar que se dañe

Aunque los electrodomésticos han facilitado muchas tareas del hogar, mantenerlos en buen estado es fundamental para prolongar su vida útil. Algunos hábitos de uso y limpieza pueden acelerar el desgaste de sus componentes y afectar su funcionamiento con el paso del tiempo.

Uno de los aparatos que ha ganado popularidad en los últimos años es la freidora de aire. Su sistema de circulación de aire caliente permite preparar alimentos con una textura crujiente y, en muchos casos, utilizando poco o nada de aceite, lo que la ha convertido en una alternativa práctica para cocinar.

El aparato eléctrico que puede disparar el consumo de energía en la casa cuando se usa todos los días

Sin embargo, durante la preparación de algunos alimentos, es posible que el aparato comience a expulsar humo por las rejillas de ventilación. Aunque esta situación puede generar preocupación, no siempre significa que exista una falla.

De acuerdo con Air Fryer World, una de las principales causas son los alimentos con un alto contenido de grasa. Durante la cocción, esta puede desprenderse, caer o salpicar la resistencia, que alcanza temperaturas elevadas. Al entrar en contacto con esta superficie caliente, la grasa puede quemarse y producir humo blanco, acompañado en ocasiones de un olor similar al de comida quemada.

Otra posibilidad es que se hayan juntado restos de comida, grasa o migas en el interior del aparato. Estos pueden calentarse y generar humo durante la preparación. Por ello, es importante limpiar el electrodoméstico con regularidad y hacerlo únicamente cuando esté completamente fría.

A esto se suma la posibilidad de sobrecargar la cesta: cuando se introduce demasiada comida, aumentan las salpicaduras de grasa y resulta más difícil que el aire circule correctamente.

Persona prepara alimentos en la freidora de aire. Foto: Getty Images

Por eso, antes de preocuparse por una posible avería, es importante diferenciar entre humo y vapor. El vapor es una parte normal del proceso de cocción y puede aparecer cuando los alimentos liberan humedad. En cambio, si se observa humo persistente, acompañado de un olor fuerte a quemado, conviene detener el aparato y revisar su interior.

¿Cómo evitar que la freidora de aire produzca humo?

Existen algunas medidas que pueden ayudar a disminuir la aparición de humo durante la preparación de los alimentos:

Reducir el exceso de grasa: retirar parte de la grasa visible de los alimentos puede disminuir las salpicaduras sobre la resistencia.

retirar parte de la grasa visible de los alimentos puede disminuir las salpicaduras sobre la resistencia. Evitar sobrecargar la cesta: cocinar porciones más pequeñas facilita la circulación del aire caliente.

cocinar porciones más pequeñas facilita la circulación del aire caliente. Limpiar el aparato: una vez esté frío y desconectado, es recomendable retirar los restos de comida y grasa acumulados.

Familia usa la freidora de aire. Foto: Getty Images

Bajar la temperatura: si el humo aparece al cocinar determinados alimentos, reducir la temperatura y aumentar ligeramente el tiempo de cocción puede ayudar.

si el humo aparece al cocinar determinados alimentos, reducir la temperatura y aumentar ligeramente el tiempo de cocción puede ayudar. Ventilar la cocina: abrir las ventanas o encender la campana extractora permite evacuar el vapor y el humo que puedan producirse.

Si, después de limpiar el aparato y ajustar la cantidad de alimentos y la temperatura, la Air Fryer continúa produciendo humo de manera abundante o presenta un olor persistente a quemado, es recomendable dejar de utilizarla y revisar las indicaciones del fabricante o acudir a un servicio técnico.