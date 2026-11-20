Quienes utilizan ChatGPT con frecuencia pueden notar que la plataforma presenta cambios en su funcionamiento, incorpora nuevas herramientas y modifica la manera en que responde a determinadas preguntas. Estas novedades no son casuales: detrás de cada actualización hay una serie de ajustes con los que OpenAI busca mejorar la experiencia de los usuarios y adaptar su inteligencia artificial a nuevas necesidades.

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Una de las principales razones por las que la compañía modifica sus modelos es mejorar su capacidad para comprender instrucciones, mantener el contexto de las conversaciones y ofrecer respuestas más claras, precisas y útiles. Esto también permite corregir imprecisiones que pueden presentarse durante las interacciones y optimizar el desempeño de la herramienta.

Entre las novedades más recientes se encuentra la incorporación del dictado en tiempo real, una función que permite convertir la voz del usuario en texto mientras habla, sin necesidad de esperar a que termine de grabar el mensaje.

OpenAI implementó esta característica, denominada Live Dictation, en todos los planes de ChatGPT para iOS, Android, la versión web y la aplicación de escritorio. Su funcionamiento busca agilizar el proceso de transcripción, pues anteriormente era necesario grabar un mensaje de audio y enviarlo para que los modelos de inteligencia artificial lo procesaran y lo convirtieran en texto.

Imagen de referencia de persona usando un chatbot de IA. Foto: Getty Images

De acuerdo con la compañía, los usuarios también pueden ocultar el texto mientras avanza la transcripción. A esto se suma la eliminación del límite de diez minutos que existía para las grabaciones.

Pero las mejoras de la plataforma no se limitan a nuevas funciones para facilitar su uso. OpenAI también presentó una herramienta gratuita dirigida a organizaciones verificadas, diseñada para detectar imágenes de abuso sexual infantil, tanto reales como generadas mediante inteligencia artificial.

Desarrollada en colaboración con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), esta tecnología analiza contenido visual para identificar posibles casos que todavía no hayan sido detectados y establecer si las imágenes podrían haber sido creadas con herramientas de IA.

Imagen de referencia de ChatGPT en el teléfono celular. Foto: NurPhoto via Getty Images

La solución funciona a través de la API de OpenAI y asigna una puntuación de riesgo a cada imagen. De esta manera, los equipos encargados de la moderación pueden identificar y priorizar el material que necesita una revisión más detallada.

Con estas iniciativas, la compañía busca responder a diferentes necesidades: por un lado, hacer que las interacciones con ChatGPT sean más ágiles y sencillas y, por otro, fortalecer las herramientas tecnológicas destinadas a prevenir la explotación infantil y frenar la circulación de contenido de abuso sexual en internet.