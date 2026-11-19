El videojuego GTA 6 llegó con importantes cambios frente a las anteriores entregas de la saga, tanto en sus mecánicas como en la manera de jugar. El nuevo título de Rockstar Games incorpora un sistema de guardado que requiere mayor atención (de momento) por parte de los usuarios, pues no todas las actividades quedan registradas automáticamente.

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Aunque el videojuego cuenta con una función de autoguardado, algunas fallas pueden provocar que los jugadores pierdan todo lo que han hecho durante varias horas de progreso si abandonan la partida sin crear un archivo manual. Un caso reciente, protagonizado por un creador de contenido, dejó en evidencia este riesgo y generó preocupación entre los aficionados.

Streamer perdió 11 horas de progreso en GTA 6: el momento quedó grabado

Diferentes creadores de contenido han advertido del caso, sin embargo, el caso que llamó la atención de los jugadores fue el del creador de contenido JasonTheWeen, quien apagó accidentalmente su PlayStation 5 y terminó perdiendo 11 horas de progreso en GTA 6. La situación quedó registrada y permitió conocer las consecuencias de confiar exclusivamente en el sistema de guardado automático del videojuego.

El inconveniente está relacionado con una modificación importante frente a Grand Theft Auto V y otras entregas de Rockstar Games: GTA 6 no permite repetir misiones. Por esta razón, la compañía incorporó un sistema clásico para guardar y cargar partidas, en el que los usuarios pueden crear sus propios archivos y decidir cuándo conservar su avance.

Sin embargo, las limitaciones del autoguardado hacen que no sea recomendable depender únicamente de esta función. Si el jugador cierra el título sin haber registrado manualmente sus últimos avances, podría encontrarse con que debe repetir varias actividades cuando vuelva a entrar.

Así puede guardar manualmente una partida en GTA 6 para evitar perder el progreso

Para prevenir este tipo de situaciones, los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series XS pueden crear archivos de guardado manual desde el menú de pausa. Este procedimiento debe realizarse fuera de una misión activa.

En primer lugar, es necesario presionar el botón Options en PS5 o Menu en Xbox para abrir el menú de pausa. Desde allí, se debe ingresar a la pestaña Game ‘Partida’ y seleccionar la opción Save Game ‘Guardar partida’.

El procedimiento debe realizarse fuera de una misión activa para conservar el progreso. Foto: PlayStation

Una vez dentro, el usuario puede escoger una de las 15 ranuras disponibles para crear un nuevo archivo o seleccionar una partida manual anterior si desea sobrescribirla. Después de confirmar la operación, es importante esperar hasta que el indicador de guardado termine por completo antes de cerrar el videojuego.

De esta manera, los jugadores pueden conservar sus avances y reducir el riesgo de perder horas de juego por depender exclusivamente del autoguardado. La recomendación es realizar este procedimiento con frecuencia, especialmente después de completar misiones o actividades importantes.