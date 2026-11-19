Con la llegada de fechas de descuentos y promociones como el Black Friday, que este año se celebrará el próximo 27 de noviembre, los electrodomésticos vuelven a posicionarse entre las categorías de mayor interés para los consumidores colombianos.

Sin embargo, más allá de las ofertas que ofrece esta jornada, comprar estos aparatos requiere conocer algunos aspectos importantes con el fin de elegir un equipo que realmente se ajuste a las necesidades de la persona.

Cómo limpiar una lavadora y una nevera correctamente: errores que podrían afectar su funcionamiento

Según Fenalco, los artículos para el hogar y los electrodomésticos concentraron el 24 % de las preferencias de compra durante el Black Friday de 2025.

Frente a esta tendencia, marcas de electrodomésticos como Electrolux destacan la importancia de tener en cuenta factores como el número de personas que habitan la vivienda, la frecuencia de uso, el espacio disponible y las necesidades particulares de cada hogar para tomar una decisión de compra acertada.

¿Cómo elegir una nevera o lavadora?

Para quienes viven solos o están estrenando su primer apartamento, la capacidad y las dimensiones de los electrodomésticos son aspectos fundamentales. En estos casos, una nevera de entre 150 y 250 litros y una lavadora con capacidad de 9,5 a 12 kg pueden ser suficientes para cubrir las necesidades de un hogar unipersonal, según la frecuencia de uso y la cantidad de ropa que se lave habitualmente.

Los artículos para el hogar y los electrodomésticos concentraron el 24% de las preferencias de compra durante el Black Friday de 2025. Foto: Getty Images

Además, para dos personas, una nevera con capacidad de entre 200 y 280 litros y una lavadora de aproximadamente 12 kg pueden ser alternativas adecuadas. En hogares de tres o cuatro integrantes, la marca de electrodomésticos recomienda considerar neveras de entre 300 y 400 litros y lavadoras con capacidades de 14 a 18 kg.

Asimismo, vale la pena evaluar tecnologías como AutoSense, que identifica los patrones de uso de la nevera y ajusta su funcionamiento para contribuir a mantener una temperatura estable.

Foto de referencia de una lavadora y una nevera. Foto: Getty Images

Por su parte, las personas que trabajan desde casa, el nivel de ruido de los electrodomésticos adquiere mayor relevancia cuando las actividades laborales y domésticas se desarrollan en un mismo espacio. Por esta razón, es mejor buscar equipos con tecnología Inverter, que permiten un funcionamiento más silencioso y contribuyen a optimizar el consumo de energía.

Finalmente, recomiendan aprovechar al máximo cada metro disponible en espacios reducidos. En estos casos, una lavadora-secadora con capacidad de 11 kg puede ser una alternativa práctica, ya que integra ambas funciones en un solo equipo y permite ahorrar espacio.

Además, es importante verificar que la marca cuente con cobertura de servicio técnico en la ciudad de residencia, especialmente si existe la posibilidad de cambiar de domicilio.