Parece inofensivo, pero este electrodoméstico podría aumentar considerablemente el consumo de energía en casa

Con los cambios de clima, muchas personas buscan alternativas que les permitan mantenerse cómodas y continuar con sus actividades cotidianas, especialmente cuando están en casa. Ya sea para combatir las bajas temperaturas o sobrellevar el calor intenso, existen diferentes opciones que ayudan a crear un ambiente agradable y evitar pasar el día congelándose o soportando temperaturas agobiantes.

Tres electrodomésticos que no debería dejar encendidos al salir de casa porque podría representar un peligro

Una de las alternativas más utilizadas para calentar el hogar durante los días fríos es recurrir a la calefacción o los radiadores. Sin embargo, el costo de la energía y el gas puede convertirse en un inconveniente, ya que utilizar estos aparatos con frecuencia podría elevar considerablemente los gastos y generar un impacto inesperado en el bolsillo.

Para evitar sorpresas en la factura, es importante conocer cuánto consumen realmente los aparatos que se utilizan para calentar la casa. Sobre este tema, Ángel Blázquez, experto en electrodomésticos y eficiencia energética, explicó cuáles son los cálculos que conviene tener presentes antes de encender estos dispositivos durante varias horas al día.

Una de las alternativas más utilizadas para calentar el hogar durante los días fríos es recurrir a la calefacción o los radiadores. Foto: Getty Images

El especialista también advierte sobre lo que denomina la “trampa del consumo”: muchas personas creen que, por tener un tamaño reducido, los radiadores gastan menos energía que otros sistemas de calefacción. Sin embargo, su apariencia no determina el consumo, por lo que es necesario revisar potencia y tiempo que permanecen encendidos.

Para ilustrarlo, Blázquez señala que “Un radiador de 2.000 W encendido seis horas al día durante 30 días son 360 kWh, unos 90 euros al mes (unos 326.000 pesos colombianos aproximadamente). Multiplícalo por tres radiadores y mira la factura”. Si en una vivienda se utilizan tres aparatos de estas características, el gasto podría multiplicarse.

No todos los aparatos del hogar tienen un alto impacto en la factura de energía. Foto: Getty Images

Además, cuestiona la publicidad de algunos modelos que prometen una eficiencia del 200%, pues considera que la verdadera diferencia está en cómo distribuyen el calor y cuánto cuesta mantenerlos funcionando.

“La gran mentira de ‘este radiador tiene un 200% de eficacia...’. Mentira. Casi todos los aparatos eléctricos convierten el 100% de la electricidad en calor; la diferencia está en cómo reparten ese calor y cuánto te cuesta tenerlos encendidos”, señaló el experto en electrodomésticos, a través de su canal de YouTube.

En tiempos de incertidumbre económica, los altos costos de gas pueden generar un dolor de cabeza a fin de mes. Foto: Getty Images

¿Cómo evitar que la factura se eleve por el uso de este aparato?

A la hora de elegir un radiador, no solo importa su consumo eléctrico, también es fundamental que tenga la potencia adecuada para el espacio que se quiere calentar. Según el experto, comprar un aparato demasiado potente o, por el contrario, insuficiente para las dimensiones de la habitación puede dificultar que el calor se distribuya correctamente y terminar elevando el gasto energético.

Para tomar una buena decisión, Blázquez propone tener en cuenta el aislamiento de la vivienda. Como referencia, explica que una casa bien aislada necesita aproximadamente un kilovatio de potencia por cada 10 metros cuadrados, mientras que en aquellas con ventanas deficientes, filtraciones de aire o paredes poco aisladas, esta necesidad puede duplicarse.

Esto es lo que pasa cuando desconecta el televisor directamente de la tomacorriente

En cuanto a las habitaciones grandes, el especialista recomienda distribuir las fuentes de calor en diferentes puntos. Por ejemplo, en lugar de utilizar un único radiador de 2.000 vatios, sugiere instalar dos de 1.000 vatios en extremos opuestos, lo que permitiría conseguir una temperatura más uniforme.

También aconseja mantener el termostato alrededor de los 20 °C, ya que cada grado adicional puede representar un mayor gasto. De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que superar esa temperatura puede aumentar el consumo entre un 7% y un 10% por cada grado.

Finalmente, el experto recomienda aprovechar herramientas como los temporizadores y los adaptadores wifi para controlar los horarios de funcionamiento de estos aparatos. Así, los radiadores pueden programarse para encenderse poco antes de que los habitantes lleguen a casa y apagarse cuando no sean necesarios, evitando un consumo innecesario de electricidad durante varias horas.