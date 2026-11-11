Este sería el nuevo CEO que suena en NVIDIA ante la posible salida de Jensen Huang

La posibilidad de un cambio en la dirección de NVIDIA abrió interrogantes sobre quién podría asumir el liderazgo de una de las compañías más importantes del sector tecnológico. En medio de las versiones sobre el futuro de Jensen Huang, un antiguo director ejecutivo de Apple comenzó a aparecer entre los nombres mencionados para ocupar el cargo.

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El nombre tomó relevancia después de que Polymarket publicara un mensaje en el que señaló: “El ex CEO de Apple, Tim Cook, está siendo considerado aparentemente como un posible reemplazo para el CEO de Nvidia, Jensen Huang”.

La publicación también puso sobre la mesa un escenario que, por ahora, no representa una decisión oficial de NVIDIA. La compañía no ha confirmado el nombramiento de un sucesor ni la salida de su actual máximo directivo.

Los expertos mencionan posibles reemplazos dentro y fuera de NVIDIA

La posibilidad de incorporar a un antiguo responsable de Apple también aparece en un análisis publicado el 11 de noviembre por la revista TIME, firmado por Jeffrey Sonnenfeld, Steven Tian y Esteban Henriques. Los autores examinaron los escenarios que tendría la junta directiva ante una eventual salida de Huang y mencionaron varios perfiles que podrían asumir el mando.

Entre las alternativas externas destacaron a Cook y Eric Schmidt, antiguo director ejecutivo de Google. Sobre el primero, los expertos resaltaron su experiencia al frente de Apple después de Steve Jobs y su capacidad para mantener el crecimiento de la empresa tras la salida de su fundador.

Tim Cook y Eric Schmidt aparecen entre los posibles reemplazos de Jensen Huang en NVIDIA. Foto: Getty Images

Sin embargo, los autores también señalaron que existen candidatos dentro de NVIDIA. En particular, mencionaron a Ian Buck, vicepresidente de Hyperscale, y a Colette Kress, directora financiera de la compañía.

“Nos encantaría que Buck o Kress asumieran el cargo de director ejecutivo interino”, escribieron los especialistas en su análisis. Sobre Buck, agregaron que sería un reemplazo destacado por su conocimiento tecnológico, sus relaciones con los clientes y su experiencia dentro de la organización.

NVIDIA enfrenta el reto de encontrar un sucesor

La discusión sobre quién podría ocupar el cargo también está relacionada con la falta de un plan de sucesión conocido públicamente. Según los autores del artículo de TIME, Huang mantenía alrededor de 60 subordinados directos, una estructura que concentraba buena parte de las decisiones y responsabilidades en su figura.

Por su parte, Bloomberg informó el 11 de noviembre que la junta directiva había recurrido a una firma externa para identificar posibles reemplazos y contemplaba la posibilidad de designar a un responsable interino mientras encuentra un sucesor permanente.

Bloomberg reveló que NVIDIA habría contratado ayuda externa para identificar candidatos al máximo cargo. Foto: Getty Images

Los expertos de TIME advirtieron que el desafío para NVIDIA va más allá de encontrar una persona que ocupe el puesto. A su juicio, la empresa debe demostrar que puede mantener su crecimiento sin depender exclusivamente de su fundador.

La eventual llegada de un nuevo CEO marcaría un cambio importante para la compañía, que desde su creación ha estado estrechamente ligada al liderazgo de Jensen Huang. Por ahora, los nombres mencionados corresponden a posibles escenarios y no a nombramientos confirmados.