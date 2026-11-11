Elon Musk dio sorpresiva respuesta tras los rumores de salida de Jensen Huang de Nvidia: su reacción sacude X

La incertidumbre sobre el futuro de Jensen Huang al frente de NVIDIA abrió un nuevo capítulo en la conversación sobre el destino del empresario. En medio de las versiones sobre una posible salida del directivo, Elon Musk protagonizó un intercambio en la red social X que despertó comentarios entre los usuarios.

Jensen Huang y Donald Trump: el escándalo de Nvidia que podría comprometer políticamente a la Casa Blanca

La conversación surgió después de que comenzaran a circular reportes sobre la posibilidad de que la junta directiva de NVIDIA evalúe retirar a Huang de su cargo. La situación se relaciona con los escándalos personales que han rodeado al cofundador de la compañía y una investigación interna sobre los señalamientos de una posible operación de inteligencia extranjera.

¿Qué respondió Elon Musk sobre Jensen Huang?

Todo comenzó cuando una cuenta de X publicó un mensaje dirigido al empresario: “Elon, por favor, contrata a Jensen”.

La respuesta de Musk fue breve, pero llamó la atención: “Sería un honor”.

Una predicción de Elon Musk pone el foco en los recursos que necesitarán los robots del futuro. Foto: Getty Images

El comentario fue interpretado por usuarios de la plataforma como una señal de interés del propietario de Tesla y SpaceX en contar con el actual director ejecutivo de NVIDIA dentro de su entorno empresarial.

Sin embargo, el intercambio no representa una oferta laboral formal ni confirma que existan conversaciones entre ambos.

Jensen Huang enfrenta un momento decisivo en NVIDIA

La reacción de Musk llegó en medio de los reportes sobre el futuro del empresario de 63 años. Según Reuters, la junta directiva de NVIDIA se reuniría para evaluar su continuidad, después de las controversias que llevaron a la compañía a iniciar una investigación independiente.

Huang fundó NVIDIA en 1993 y ha encabezado su crecimiento hasta convertirla en una de las empresas más importantes del negocio de la inteligencia artificial.

La posible salida de Jensen Huang abrió el debate sobre quién tomaría las riendas de la compañía. Foto: Bloomberg via Getty Images

Por ahora, la respuesta de Musk permanece como un intercambio público en redes sociales. No existe confirmación de que Huang vaya a abandonar NVIDIA ni de que tenga previsto incorporarse a alguna de las compañías del empresario.