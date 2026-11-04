Sacado de ‘Bastardos sin gloria’: Elon Musk se burló de Sam Altman por sus declaraciones sobre la RAM

Una escena de la película ‘Bastardos sin gloria’ se convirtió en el recurso que utilizó Elon Musk para cuestionar las declaraciones de Sam Altman sobre el uso de la memoria RAM en los computadores personales. El cruce entre los empresarios se produjo en medio de una escasez de componentes que ha encarecido la compra y actualización de equipos tecnológicos.

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El meme de una película que utilizó Elon Musk para responder

El propietario de X compartió una imagen inspirada en una de las escenas más reconocidas de ‘Bastardos sin gloria’, película dirigida por Quentin Tarantino. En ella aparece el coronel Hans Landa, interpretado por Christoph Waltz, durante un interrogatorio a un granjero que esconde a personas perseguidas por los nazis.

La publicación adaptó el diálogo de la película al debate tecnológico. Sobre la imagen aparece la frase: “Le estás reteniendo memoria DRAM a la nube, ¿no es así?”, una referencia directa a la posición que había expresado el director ejecutivo de OpenAI.

El meme cambió el diálogo de Hans Landa por una referencia a la memoria que utilizan los centros de datos. Foto: @elonmusk

Junto al meme, Musk escribió en X: “¡La gente merece tener su RAM también!”. Con ese mensaje se burló de la idea de que los usuarios deberían destinar menos memoria a sus computadores para que ese recurso pudiera aprovecharse en los centros de datos.

¿Qué dijo Sam Altman sobre la memoria de los computadores?

La controversia comenzó durante una conversación de Sam Altman en el canal de YouTube Cheeky Pint. Allí habló sobre la distribución de los recursos informáticos y cuestionó que una parte importante de la memoria disponible permanezca instalada en computadores personales que no la utilizan constantemente.

“Desde el punto de vista de la distribución global, es bastante terrible que todo el mundo tenga una gran cantidad de la limitada memoria DRAM del mundo en su propio ordenador y la utilice un 5 % del tiempo”, afirmó el empresario.

Sam Altman cuestionó que los usuarios mantengan memoria RAM que permanece sin utilizar durante buena parte del día. Foto: Bloomberg via Getty Images

Altman planteó que los centros de datos podrían aprovechar mejor esos componentes mediante servicios en la nube. Se trata de instalaciones con miles de computadores que permiten entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

El directivo también sostuvo que, ante las dificultades de abastecimiento, lo conveniente sería conseguir el mayor aprovechamiento posible de la memoria disponible en esas instalaciones.

Altman respondió a las críticas y aclaró su postura

Después de la polémica, el director ejecutivo de OpenAI salió a explicar sus declaraciones. El 4 de noviembre aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto y defendió que los usuarios puedan instalar tanta memoria como quieran en sus equipos.

En X escribió que realmente quiere que el mundo tenga grandes cantidades de memoria y que las personas puedan poner “tanta como quieran en sus computadores”. También manifestó su inconformidad con la interpretación que se hizo de sus comentarios.

“Quiero que tengan tanta RAM que podamos construir más”, agregó en otra publicación.

La discusión se desarrolla mientras fabricantes como Samsung y SK Hynix advierten que las dificultades de suministro podrían prolongarse hasta 2027 y más allá. La creciente demanda de memoria para los centros de datos de inteligencia artificial mantiene la presión sobre un mercado del que también dependen los computadores de uso doméstico.