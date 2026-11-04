Apple cambiará las reglas de su App Store: estas aplicaciones tendrán restricciones para menores de edad

Apple anunció nuevos requisitos para la clasificación por edades de las aplicaciones que se distribuyen a través de su App Store. Los cambios buscan identificar con mayor precisión aquellas plataformas que ofrecen funciones de ubicación compartida o herramientas para establecer citas y relaciones, incluidas las que utilizan inteligencia artificial.

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Las nuevas condiciones comenzarán a aplicarse desde el próximo 16 de noviembre y deberán ser atendidas por los desarrolladores a través de App Store Connect, el servicio que Apple dispone para gestionar las aplicaciones.

Allí encontrarán nuevas preguntas en el formulario de clasificación por edades, con las que deberán informar sobre las características y los contenidos que ofrecen sus servicios.

La compañía explicó que esta medida pretende que las categorías de edad asignadas a cada aplicación correspondan a sus funciones reales y cumplan con las normas vigentes en los distintos mercados.

Niños en celular. Foto: Getty Images

En concreto, los responsables de las aplicaciones tendrán que indicar si sus servicios permiten compartir la ubicación en tiempo real con otras personas o grupos. También deberán informar si cuentan con herramientas para establecer vínculos románticos o de citas, tanto entre personas como con compañeros virtuales impulsados por IA que puedan involucrar interacciones de carácter sexual o sentimental.

Sobre este último punto, Apple recordó que las aplicaciones con funciones de citas y relaciones tienen una clasificación mínima para mayores de 18 años. Por lo tanto, no estarán disponibles para los menores cuyos dispositivos tengan activadas restricciones de contenido configuradas por sus padres o tutores.

Además, si un menor encuentra una de estas aplicaciones en la tienda e intenta descargarla, tendrá que demostrar que cumple con la edad requerida mediante un documento de identidad o una tarjeta de crédito.

Año tras año, Apple estrena nuevos productos con mejoras significativas. Foto: NurPhoto via Getty Images

En cuanto a las herramientas para compartir la ubicación, la empresa señaló que su presencia no necesariamente modificará la clasificación mínima de edad en todas las regiones, pues esto dependerá de las condiciones aplicables en cada mercado.

Apple también precisó que los desarrolladores deberán completar la información solicitada a más tardar el 12 de enero de 2027. El requisito se tendrá en cuenta al presentar actualizaciones de las aplicaciones o al modificar los datos del cuestionario de clasificación por edades.