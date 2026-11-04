¿Qué significa que el router tenga una luz roja y cómo solucionar el problema?

Los routers wifi son dispositivos esenciales para conectarse a internet desde la casa, la oficina y otros espacios. Sin embargo, hay un detalle que suele pasar inadvertido para muchos usuarios: las pequeñas luces que permanecen encendidas o parpadean en estos equipos cumplen una función importante, pues permiten conocer su estado y detectar posibles problemas.

Una moneda sobre el router wifi para mejorar la velocidad de internet: ¿realmente funciona este truco casero?

Aunque podrían parecer simples indicadores luminosos, cada uno suele estar asociado a una función específica. Algunos muestran si el router recibe energía eléctrica, si tiene acceso a internet o si está transmitiendo información entre los dispositivos conectados a la red.

¿Qué significa que el router tenga una luz roja?

De acuerdo con ADSLZone, los routers incorporan luces LED para informar sobre su funcionamiento. Como estos equipos generalmente no cuentan con una pantalla, los indicadores permiten identificar de manera sencilla si existe algún inconveniente con la conexión.

Por lo general, una luz roja advierte sobre problemas con el servicio de internet o con la señal de fibra óptica. No obstante, su significado puede variar según el fabricante, el modelo y el operador.

En algunos casos, reiniciar el equipo y esperar unos minutos puede ser suficiente para restablecer la conexión, sin necesidad de solicitar asistencia técnica.

Imagen de referencia de luces en el router wifi. Foto: Getty Images

¿Qué diferencia hay entre una luz fija y una intermitente?

Además del color, la manera en que se comportan las luces también ofrece información sobre el estado del dispositivo. En términos generales, cuando un indicador permanece encendido significa que una función está activa o que se ha establecido una conexión.

En cambio, los parpadeos suelen señalar que existe actividad, como el envío y la recepción de datos. Esto ocurre habitualmente cuando una persona navega por internet, reproduce videos, descarga archivos o utiliza aplicaciones.

Imagen de referencia de luces en el router wifi. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, una luz intermitente no siempre significa que el router esté transmitiendo información. En determinadas circunstancias, puede indicar que el equipo intenta establecer una conexión o que está llevando a cabo un proceso de configuración.

Por esta razón, conviene prestar atención tanto al color como al comportamiento de cada indicador y consultar el manual del fabricante.

Así es posible interpretar correctamente las señales del router y reconocer cuándo se trata de una actividad normal o de un problema que requiere atención.