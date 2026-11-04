La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años y su presencia es cada vez más evidente en la vida cotidiana.

Desde la manera en que las personas realizan sus tareas y se comunican hasta la forma en que buscan información, esta tecnología ha cambiado numerosos hábitos.

Una de sus principales ventajas es la posibilidad de automatizar procesos que antes requerían horas de trabajo y que ahora pueden completarse en cuestión de minutos.

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Este avance también ha despertado inquietudes entre líderes, empresarios y expertos, quienes intentan anticipar cómo podría cambiar el futuro de la humanidad a medida que estas herramientas continúen desarrollándose.

Uno de ellos es Bill Gates, filántropo estadounidense y cofundador de Microsoft, quien ha expresado su preocupación por las consecuencias que la inteligencia artificial podría tener en el mercado laboral.

Durante su reciente participación en el pódcast Decoder, Gates se refirió al periodo de transformación que se avecina y advirtió sobre las dificultades que podría enfrentar la sociedad mientras se adapta a estos cambios. “Mi gran preocupación es este período de transición de 20 años, en el que habrá ganadores y perdedores y mucha disrupción”, señaló.

Bill Gates, cofundador de Microsoft. Foto: Getty Images for Gates Archive

Según el empresario, esta transformación podría obligar a millones de trabajadores a adquirir nuevas habilidades para encontrar empleo en un mercado cada vez más automatizado. Incluso en el mejor escenario, considera que será una de las etapas más turbulentas de la historia, debido a la magnitud de los cambios y a la velocidad con la que se están produciendo, superior a la que acompañó la llegada de los computadores personales a las oficinas.

Entre sus principales advertencias está el impacto que podrían tener los robots humanoides y otros sistemas de automatización en diferentes ocupaciones. Los primeros puestos en experimentar estos cambios serían los relacionados con el trabajo de oficina, como las televentas, la atención telefónica y la contabilidad. En estos campos, la IA podría ejecutar numerosas tareas de forma más rápida, económica y precisa.

Con el paso del tiempo, esta transformación también podría extenderse a sectores como la construcción, la agricultura y la medicina, donde los robots asumirían algunas labores que actualmente realizan las personas.

Imagen de referencia de cambios que ha tenido la humanidad por la IA. Foto: agencia 123rf

Sin embargo, Gates considera que el trabajo seguirá teniendo un papel importante en la vida humana, más allá de representar una fuente de ingresos. También cumple una función social y brinda propósito, por lo que plantea que las personas podrían orientarse hacia actividades en las que las capacidades humanas sigan siendo fundamentales, como el cuidado infantil, el arte, la cocina y el deporte, áreas que requieren creatividad, empatía e interacción.

Estas reflexiones también están presentes en un ensayo publicado en su página web, titulado La turbulenta era de la IA ya está aquí. Las decisiones que tomemos ahora son cruciales. En el documento, sostiene que esta tecnología representa una transformación sin precedentes, pues sus capacidades ya le permiten igualar e incluso superar a los seres humanos en determinadas tareas.

No obstante, advierte que las consecuencias dependerán de las decisiones que se tomen frente a su desarrollo y aplicación. A su juicio, la inteligencia artificial podría convertirse en una herramienta para reducir las desigualdades y ampliar el acceso a oportunidades, pero también existe el riesgo de que termine aumentando la distancia entre ricos y pobres.

Imagen de referencia de cambios en el mercado laboral gracias a la llegada de la IA. Foto: getty images

Por esta razón, insiste en que los gobiernos y las sociedades deben establecer medidas para proteger a las poblaciones más vulnerables y procurar que los beneficios de esta innovación no queden concentrados en unos pocos.

“La IA será o bien el mayor igualador jamás inventado, o bien la peor fuente de injusticia”, afirmó.