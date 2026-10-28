Una oferta de trabajo en SpaceX, la empresa de Elon Musk, despertó especulaciones sobre una nueva IA superinteligente. Los detalles del cargo ofrecido hablan de ella y, por ello, el mundo ya está a la expectativa de la presunta nueva creación del magnate.

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Polymarket, el mercado de predicciones más grande del mundo, reveló la oferta de la compañía enfocada en lo aeroespacial de Musk.

“SpaceXSI está construyendo Superinteligencia para ayudar a la humanidad a comprender el universo. Nuestros equipos están construyendo la pila completa de Superinteligencia”, dice la oferta que generó las preguntas.

Oferta laboral de SpaceX, según Polymarket. Foto: X/ Polymarket

El título de “superinteligencia” despertó las especulaciones. Sobre ella, se dijo: “desde nuestras supercomputadoras Colossus, pasando por los modelos Grok, hasta nuestra suite de aplicaciones, incluyendo Grok Bot, Grok Build, Grok Imagine, Grok Voice y X”.

Las compañías de Elon Musk han destacado por desarrollar importantes novedades tecnológicas para el mundo. La última: el “carro volador”, el Tesla Roadster. Por este motivo, llama la atención anuncios como el siguiente en la oferta laboral:

“Estamos creando un poderoso ciclo donde más cómputo entrena mejores modelos, los mejores modelos impulsan productos más útiles, y lo que aprendemos de las personas que usan esos productos da forma a lo que construimos a continuación”.

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Grok, la IA de Elon Musk alistaría una nueva versión que completaría 5 entregas. Algunos especulan que puede tratarse de esta actualización; sin embargo, no está definido.

SpaceX no se ha pronunciado oficialmente. De tratarse del desarrollo de una inteligencia artificial superinteligente no parece una idea descabellada, aunque para muchos sí significaría un gran riesgo.

En los últimos meses, el desarrollo de la IA ha preocupado a los propios creadores. Desde diferentes compañías han advertido el riesgo que esta puede significar a la humanidad.

El primero en alertar y poner este tema sobre la mesa fue Jacob Coxon, un exempleado de OpenAI (creadora de ChatGPT), quien señaló que esta compañía y Anthropic no tienen la respuesta de cómo evitar que estas tecnologías se salgan de control.

Jacob Coxon, investigador británico que trabajó en empresas como OpenAI y Anthropic. Foto: Getty Images

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“Por su trayectoria actual, creo que es más probable que la humanidad pierda el control de estas IA y que eso pueda desembocar en la extinción humana. No sabemos cómo impedir que desarrollen objetivos propios”, dijo en su viral mensaje Coxon.