Elon Musk anticipa lo que sucederá con los robots humanoides: aumentaría la preocupación en la industria tecnológica

La expansión de los robots humanoides podría convertirse en una nueva fuente de demanda para la industria de los semiconductores. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, considera que estas máquinas llegarán a necesitar más memoria RAM que cualquier otra aplicación en la Tierra, en un momento en el que la inteligencia artificial ya ejerce presión sobre el mercado de estos componentes.

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La predicción de Musk sobre la memoria de los robots

El empresario planteó esta posibilidad el 26 de octubre, al responder en X a una publicación sobre las proyecciones de Counterpoint Research. El estudio calcula que la demanda mundial de memoria DRAM destinada a robots humanoides pasará de 8.300 terabits en 2026 a unos 172.000 terabits en 2030, un incremento superior a 20 veces.

Musk consideró que el análisis se quedaba corto. “Las necesidades de RAM de los robots superarán a todo lo demás en la Tierra, porque se necesitan robots sobre sustratos físicos para dar forma a los átomos”, escribió. También sostuvo que las necesidades de la superinteligencia artificial serán mucho mayores y que prácticamente toda esa capacidad de cómputo estará en el espacio profundo.

Sin embargo, su afirmación es una previsión y no demuestra que los robots vayan a convertirse en los mayores consumidores de memoria. Las cifras de Counterpoint corresponden a una proyección de mercado, no a un resultado ya alcanzado.

La inteligencia artificial también apunta al espacio

En su publicación, Musk amplió su planteamiento más allá de los robots humanoides y se refirió a las necesidades de la superinteligencia artificial, un concepto que alude a sistemas capaces de superar las habilidades intelectuales humanas.

“Las necesidades de superinteligencia superarán con creces eso”, escribió el empresario, en referencia a la demanda de memoria que atribuye a los robots.

La predicción de Musk va más allá de la robótica y contempla llevar gran parte de la computación al espacio profundo. Foto: Getty Images

Musk añadió que “casi el ~100 % de la SI será computación en el espacio profundo”. Con esta afirmación, planteó que la mayor parte de la capacidad de procesamiento destinada a esa tecnología estaría fuera de la Tierra. Sin embargo, no presentó detalles técnicos ni un calendario para llevar esa idea a la práctica.