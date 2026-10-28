Adam Mosseri, director de Instagram, habla de los planes para monetizar videos: “Estamos emocionados y comprometidos”

Instagram estudia alternativas para que los creadores de contenido puedan recibir pagos por sus videos de formato largo. Adam Mosseri, director de la plataforma, se refirió a los avances de este proyecto y reconoció que todavía queda trabajo por hacer antes de que la experiencia esté plenamente disponible.

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El directivo abordó el tema después de recibir numerosas consultas sobre la apuesta de Instagram por este tipo de publicaciones. En su mensaje, dejó claro que la compañía mantiene el interés en desarrollar la iniciativa, aunque su implementación será gradual.

Instagram todavía trabaja en la nueva experiencia de videos

Mosseri explicó que el desarrollo de esta propuesta no será inmediato. “Esto va a tomar tiempo para hacerlo bien, pero estamos emocionados y comprometidos”, afirmó el director de Instagram.

La declaración indica que la empresa pretende seguir adelante con el proyecto, pero también reconoce que necesita tiempo para desarrollar la experiencia. Por ahora, no se trata de una función que haya llegado por completo a todos los usuarios.

Adam Mosseri reconoció que la implementación tomará tiempo y aseguró que la compañía sigue comprometida con el proyecto. Foto: NurPhoto via Getty Images

El responsable de la plataforma precisó que las herramientas relacionadas con esta iniciativa todavía no se han lanzado de manera generalizada. “Estamos probando y ampliando el acceso lentamente”, señaló.

Esto significa que Instagram continúa evaluando la propuesta mientras permite que más usuarios accedan a ella de forma progresiva.

¿Cómo planea Instagram pagar a los creadores?

Uno de los asuntos centrales es la posibilidad de generar ingresos mediante los videos de formato largo. Mosseri reconoció que la remuneración es una cuestión importante para quienes producen este contenido y buscan obtener beneficios económicos de su trabajo.

“Entendemos que la economía importa muchísimo, y estamos explorando múltiples opciones para ayudar a los creadores de formato largo a recibir pagos”, aseguró.

Sin embargo, el directivo no detalló cuáles serían esas alternativas, cuándo podrían implementarse ni bajo qué condiciones funcionarían. Por tanto, su declaración no constituye el anuncio de un nuevo sistema de pagos, sino la confirmación de que Instagram estudia distintas posibilidades.

Mosseri también indicó que la compañía continuará informando sobre los avances. “Como siempre, nos comunicaremos sobre el progreso a medida que avancemos, y estoy feliz de responder cualquier pregunta”, concluyó.