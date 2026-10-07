Meta detecta una nueva amenaza en Facebook e Instagram: “Los depredadores han cambiado sus tácticas”

Meta anunció nuevas medidas para enfrentar la explotación sexual infantil en Facebook e Instagram, después de identificar formas en que grupos malintencionados intentan esquivar los controles de sus plataformas. La compañía asegura que el problema ha obligado a modificar la manera en que detecta este tipo de actividades.

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El problema ya no está solo en las publicaciones

Según Meta, quienes buscan explotar a menores no permanecen necesariamente en una sola plataforma y modifican sus métodos para evitar ser detectados.

“Estos persistentes depredadores se mueven por diferentes plataformas y cambian sus tácticas para evadir la detección”, señaló la compañía. Meta agregó que mantenerse un paso adelante requiere una adaptación constante de sus herramientas y una mayor colaboración con otras empresas y autoridades.

Meta advirtió que los atacantes cambian de plataforma y modifican sus métodos para evitar ser descubiertos. Foto: Getty Images

Uno de los cambios identificados aparece en la publicidad. Meta explicó que algunos anuncios pueden parecer normales, pero utilizarse para llevar a las personas hacia material ilegal alojado fuera de sus plataformas.

“Un anuncio puede parecer inofensivo por sí solo, pero en realidad dirige a los usuarios hacia material ilegal alojado fuera de nuestras plataformas de forma encubierta para evitar ser detectado”, afirmó la compañía.

La inteligencia artificial entra en una nueva etapa

A partir de esa investigación, Meta amplió la búsqueda de actividades relacionadas y bloqueó cuentas y enlaces vinculados con estas prácticas. También incorporó nuevas herramientas de inteligencia artificial para detectar señales que antes podían pasar desapercibidas.

Entre las medidas está un sistema capaz de analizar anuncios que, aunque no muestran directamente contenido ilegal, podrían estar sirviendo como una vía para llegar hasta él. La compañía también desarrolló una herramienta que pone a prueba sus propias defensas para encontrar posibles puntos débiles.

Además, Meta reforzó la detección de personas que intentan regresar a la plataforma después de que sus cuentas fueron eliminadas.

Más de 33 millones de contenidos detectados

Las cifras entregadas por la compañía muestran la magnitud del trabajo. Entre enero y junio de 2026, Meta tomó medidas contra 33,2 millones de contenidos relacionados con explotación sexual infantil en Facebook e Instagram a nivel mundial.

Más del 97 % fue identificado y atendido de manera proactiva antes de que alguien lo denunciara, según Meta. En India, fueron 5,3 millones de contenidos y más del 98 % fue detectado antes de recibir un reporte.

La compañía también aseguró que continúa investigando grupos de cuentas de manera conjunta, en lugar de actuar únicamente contra perfiles individuales.

Meta reportó 33,2 millones de contenidos de explotación sexual infantil en seis meses. Foto: Getty Images

“Garantizar la seguridad de los jóvenes en nuestras aplicaciones es una de las tareas más importantes que realizamos, y nunca cesamos en ella”, sostuvo Meta.

La empresa señaló además que mantiene la denuncia de este tipo de casos ante las autoridades correspondientes, con apoyo del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), de acuerdo con la legislación aplicable.