Prometen dinero, premios y grandes descuentos, pero todo es falso: así operan estas estafas que preocupan en internet

Con la llegada de la temporada de compras de fin de año, aumentan también los intentos de fraude en internet. Por esta razón, la Policía y Meta hicieron un llamado a los usuarios para que estén atentos a las principales modalidades de estafa y sepan cómo identificarlas antes de caer en ellas.

Estafa telefónica preocupa a expertos: esta es la llamada que puede acabar con sus cuentas bancarias si la contesta

El periodo de promociones como Black Friday y las compras de Navidad representa una oportunidad para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan el mayor movimiento comercial para difundir anuncios, mensajes y perfiles fraudulentos.

Entre las estrategias más utilizadas aparecen las falsas ofertas de productos, los sorteos inexistentes, la suplantación de empresas reconocidas y las supuestas inversiones con grandes ganancias.

De acuerdo con información del Centro de Protección contra Estafas de Instagram, también son frecuentes las estafas románticas. En estos casos, los criminales crean perfiles falsos y establecen una relación de confianza con sus víctimas para, posteriormente, pedirles dinero o información.

Otra modalidad consiste en publicar falsas ofertas de empleo. Los anuncios suelen prometer ingresos elevados a cambio de tareas sencillas, pero después exigen pagos, datos bancarios u otra información privada.

Algo similar ocurre con las estafas de inversión, que ofrecen ganancias extraordinarias y suelen estar relacionadas con criptomonedas. En algunos casos, incluso utilizan sin autorización la imagen de personas reconocidas para aparentar legitimidad.

Ciberdelincuente y usuario tras ser estafado por su celular. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

También se encuentran los mensajes de phishing y las suplantaciones de identidad. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por bancos, comercios, plataformas digitales u otras compañías conocidas para conseguir contraseñas o datos financieros.

Los falsos premios y sorteos completan esta lista de riesgos. En estas estafas, se informa a la víctima que ha ganado un premio y posteriormente se le solicitan datos personales o algún pago para poder recibirlo.

Ante estas situaciones, los expertos recomiendan desconfiar de promociones que parezcan demasiado buenas para ser verdad, evitar compartir información personal o financiera con desconocidos y verificar por canales oficiales quién está detrás de un mensaje o una oferta.

Además de estas advertencias, las plataformas continúan implementando medidas para detectar y retirar contenido fraudulento. Meta informó que durante 2025 eliminó más de 159 millones de anuncios relacionados con estafas en todo el mundo.

Ciberdelincuente hackeando un sistema desde el computador. Foto: Getty Images

Según la compañía, el 92 % de estos anuncios fueron retirados antes de recibir reportes de los usuarios. En ese mismo periodo, desactivó 10,9 millones de cuentas relacionadas con redes criminales.

La compañía también ha participado en operativos junto con organismos policiales de distintos países. Una de estas acciones permitió identificar y desactivar más de 150.000 cuentas vinculadas con redes dedicadas a cometer estafas.