Estafa telefónica preocupa a expertos: esta es la llamada que puede acabar con sus cuentas bancarias si la contesta

Si bien las llamadas telefónicas siguen siendo una de las formas más utilizadas para comunicarse, también se han convertido en una herramienta aprovechada por los delincuentes para intentar engañar a sus víctimas.

La nueva estafa por correo que amenaza sus cuentas bancarias: una invitación podría ser la trampa

El riesgo está en que los ciberdelincuentes no necesitan acceder directamente al teléfono para obtener información. En muchos casos, basta con conseguir que la persona responda, confíe en quien está al otro lado de la línea y revele voluntariamente datos que posteriormente pueden ser utilizados para cometer fraudes.

Ante el aumento de este tipo de engaños, expertos en ciberseguridad analizan las estrategias empleadas por los criminales para alertar a los usuarios y evitar que caigan en estas trampas.

Un ejemplo de ello, según información recopilada por elEconomista, es una campaña de vishing detectada por Kaspersky en España. En este caso, los estafadores se hacen pasar por empleados o incluso altos cargos de Amazon para contactar a las víctimas por teléfono.

Su propósito es suplantar la identidad de la compañía y generar confianza para conseguir información personal, financiera o realizar algún tipo de fraude.

Mujer frente al computador preocupada. Foto: Getty Images

El vishing es una modalidad de ingeniería social en la que los hackers utilizan llamadas telefónicas para hacerse pasar por personas o entidades legítimas. Durante la conversación pueden afirmar que existe un problema con una cuenta bancaria, una compra sospechosa, una deuda pendiente o algún trámite que requiere atención inmediata.

En la campaña relacionada con Amazon, los estafadores aseguran que se realizará un cobro por una suscripción mucho más elevado de lo habitual. Con este argumento buscan generar preocupación y, posteriormente, ofrecen cancelar el supuesto cargo. Para hacerlo, solicitan datos personales, información bancaria o códigos de verificación enviados por SMS.

En algunos casos, también pueden enviar a la víctima a páginas web falsas que imitan las plataformas oficiales con el objetivo de obtener sus credenciales. Por eso, ante una llamada inesperada de este tipo, lo más recomendable es finalizar la comunicación y comprobar cualquier cobro o actividad directamente desde la aplicación o el sitio web oficial.

Mujer mira su celular angustiada tras ser estafada. Foto: Getty Images

Para evitar caer en estas estafas, una de las principales recomendaciones es no proporcionar información confidencial durante una llamada que no se esperaba. Contraseñas, códigos de verificación, claves bancarias y datos completos de tarjetas no deben compartirse por teléfono.

También es fundamental desconfiar de las comunicaciones que buscan generar sensación de urgencia. Frases como “su cuenta será bloqueada”, “se detectó una compra sospechosa” o “debe confirmar sus datos inmediatamente” pueden utilizarse para provocar una reacción impulsiva e impedir que el usuario tenga tiempo de comprobar si la llamada realmente proviene de la entidad que dice representar.