Contar con una buena conexión a internet se ha convertido en una necesidad en la vida cotidiana. Cada vez más actividades dependen de este servicio, desde enviar mensajes y consultar información hasta trabajar en línea, responder correos electrónicos o disfrutar de contenidos en plataformas digitales.

Nunca coloque este objeto encima del router porque puede afectar la velocidad del wifi

Sin embargo, cuando la conexión empieza a presentar fallas, hay algunas señales que permiten identificarlo. Una de las más comunes ocurre cuando las páginas web tardan más de lo habitual en abrirse. Si las búsquedas permanecen cargando, las aplicaciones demoran en mostrar contenido o las plataformas de video reducen automáticamente la calidad de reproducción, podría haber algún inconveniente con la red.

Otra alerta frecuente son las interrupciones constantes. Esto se hace evidente, por ejemplo, durante una videollamada, cuando la imagen se congela, el audio se corta o la reunión pierde conexión por algunos segundos. Estas situaciones pueden indicar que la red no está ofreciendo la estabilidad necesaria.

Ahora bien, los problemas con el wifi no siempre tienen el mismo origen. En ocasiones, están relacionados con las condiciones de la casa o la distribución de los espacios; en otras, pueden deberse al funcionamiento del router.

Cuando este dispositivo permanece escondido detrás de un mueble, dentro de un armario o en una esquina de la casa, la señal puede tener dificultades para llegar a todas las habitaciones.

Imagen de referencia de mujer configurando el router wifi. Foto: Getty Images

Por esta razón, de acuerdo con Xataka, lo ideal es instalarlo en un lugar central, elevado y libre de obstáculos, dado que su intensidad puede disminuir a medida que aumenta la distancia o se encuentran barreras físicas en el camino.

Por eso, mantenerlo en una posición adecuada y relativamente cerca de los dispositivos que utilizan la red puede favorecer una mejor cobertura.

¿Qué hacer cuando el wifi empieza a presentar fallas?

Una de las primeras medidas consiste en reiniciar el router. Para hacerlo, basta con desconectarlo de la corriente, esperar aproximadamente 30 segundos y volver a encenderlo. Este procedimiento puede ayudar a solucionar algunos errores temporales que afectan el funcionamiento de la conexión.

También conviene comprobar la velocidad de internet mediante una prueba en línea y comparar los resultados con la velocidad contratada. Se deben realizar varias mediciones, tanto cerca del router como en otras habitaciones, para determinar si el rendimiento cambia dependiendo del lugar.

Imagen de referencia de luz roja en el router wifi. Foto: Getty Images

Otra opción es desenchufar temporalmente los dispositivos que no se estén utilizando. En algunos hogares, varios equipos permanecen conectados al mismo tiempo y pueden consumir parte del ancho de banda disponible.

Si las fallas continúan, es recomendable revisar las luces indicadoras del router y comunicarse con el proveedor de internet. De esta manera, se puede establecer si el inconveniente está relacionado con el equipo, la red doméstica o una interrupción del servicio.