Nunca coloque este objeto encima del router porque puede afectar la velocidad del wifi

Aunque no lo parezca, algunos objetos que se encuentran cerca del router pueden interferir con la señal wifi y afectar la conexión a internet. Esto puede generar inconvenientes en actividades cotidianas como participar en reuniones virtuales, realizar videollamadas, trabajar en línea, intercambiar mensajes o consultar información.

Tres formas prácticas de conectarse a una red wifi sin necesidad de tener la contraseña

Si bien estos problemas suelen atribuirse a fallas del operador, el entorno también puede influir en la calidad de la conexión. La ubicación del equipo, los materiales de los muebles e incluso algunos electrodomésticos pueden dificultar la correcta distribución de la señal.

Esto se debe a que el wifi funciona mediante ondas de radio que viajan por el aire para conectar el router con celulares, computadores, televisores y otros dispositivos. Sin embargo, durante ese recorrido pueden encontrarse con obstáculos que dificultan su propagación, reducen su intensidad o generan interferencias.

De acuerdo con WIN Internet, uno de los elementos que más puede afectar la conexión son los objetos metálicos. Espejos con revestimientos de este material, estanterías de acero, archivadores y muebles con superficies metálicas pueden reflejar o bloquear parte de las ondas inalámbricas.

Imagen de referencia de un router distribuyendo la señal wifi. Foto: Getty Images

Por eso, colocar el router cerca de estos elementos, detrás de ellos o incluso encima de algunas superficies metálicas, puede reducir el alcance de la señal y ocasionar problemas de conexión.

A estos se suman algunos equipos y dispositivos electrónicos. Las lavadoras y los dispensadores de agua, por ejemplo, pueden afectar la propagación de las ondas debido al contenido de agua que tienen. Por su parte, los microondas, teléfonos inalámbricos, monitores para bebés y parlantes pueden generar interferencias por las señales que emiten.

Incluso las luces navideñas pueden alterar la calidad de la conexión y afectar la velocidad de navegación.

¿Cómo evitar que estos objetos afecten la señal wifi?

Para reducir las interferencias, una de las principales recomendaciones es ubicar el router en un lugar elevado, despejado y alejado de objetos metálicos, espejos y superficies de vidrio templado.

Imagen de referencia de un router wifi en la mesa. Foto: Getty Images/iStockphoto

En lugar de ponerlo sobre muebles fabricados con estos materiales, es preferible utilizar una mesa o repisa de madera. También conviene mantener las puertas de las habitaciones abiertas, pues las paredes y otros obstáculos físicos pueden dificultar la distribución de las ondas.

Si la vivienda es muy amplia o tiene varios pisos, instalar un amplificador de señal puede ser una alternativa para extender la cobertura y mejorar la conexión en las zonas más alejadas del equipo.