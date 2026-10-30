El Metro de Bogotá se tomó el universo de GTA: la curiosa recreación que causa sensación en redes sociales

El Metro de Bogotá llegó al universo de Grand Theft Auto (GTA) a través de un video compartido por Julián Lara en su cuenta de Instagram. La grabación recrea un recorrido ficticio por la construcción de la primera línea del sistema y destaca que, para septiembre de 2026, la megaobra registraba “un avance del 83,73 %”.

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El creador de contenido se popularizó en redes sociales por crear videos en los que recrea misiones del videojuego Grand Theft Auto, con el personaje C.J. recorriendo diferentes escenarios de Colombia. En esta oportunidad, trasladó esa dinámica a una de las obras de infraestructura más importantes de la capital.

En la secuencia, el personaje debe desbloquear una zona del mapa para mostrar el estado de construcción del Metro de Bogotá y explicar cuánto falta para completar el proyecto. La pieza utiliza una narración en inglés, con una voz y un estilo similares a los del videojuego, mientras debe completar algunas misiones.

En el video, el personaje C.J. aparece utilizando una mochila propulsora para sobrevolar diferentes sectores de la construcción del Metro de Bogotá. El creador de contenido busca recrear la dinámica de exploración característica de Grand Theft Auto en uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la capital colombiana.

Además de mostrar el avance de la obra, la pieza incluye un mensaje sobre la importancia de proteger y conservar el sistema cuando entre en funcionamiento. “Esto es de todos, así que hay que respetarlo y cuidarlo”, señala la narración que acompaña al personaje y que invita a los ciudadanos a apropiarse de la infraestructura.

Asimismo, la publicación estuvo acompañada de un mensaje sobre el impacto que tendrá el proyecto en la cultura ciudadana. “El Metro no solo cambiará la forma de movernos, también la forma de comportarnos. BOGOTÁ MODO METRO”, escribió Julián Lara en su cuenta personal de Instagram.