Microsoft ofrece dinero a empleados para que abandonen la compañía: ¿Renuncia voluntaria o despido?

Microsoft puso en marcha un nuevo mecanismo para facilitar la salida de algunos de sus trabajadores, mediante una propuesta que incluye respaldo económico y orientación para quienes contemplen continuar su carrera profesional fuera de la compañía. La iniciativa, anunciada el 26 de octubre de 2026, tiene una particularidad: la decisión de abandonar el puesto queda en manos de cada empleado que cumpla las condiciones.

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La propuesta fue presentada por Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de Microsoft, quien explicó que el objetivo también es permitir que determinadas áreas ajusten sus equipos de acuerdo con las necesidades del negocio.

“Hoy presentamos una nueva Oferta de Salida Voluntaria (OVV) para los empleados elegibles de las organizaciones participantes. Esta oferta brinda a los empleados elegibles que estén considerando un futuro fuera de la empresa una nueva opción para realizar esa transición ahora con apoyo”, comunicó Coleman.

¿Quiénes pueden recibir la propuesta de Microsoft?

La iniciativa no estará disponible para toda la plantilla de la multinacional. Según explicó la directiva, podrán participar trabajadores de las organizaciones seleccionadas en Canadá, India, Reino Unido y Estados Unidos, siempre que tengan un nivel laboral 70 o inferior.

La compañía también aclaró que la aplicación dependerá de las características de cada área. En ese sentido, Coleman señaló: “Algunas organizaciones ofrecen la Oferta de Salida Voluntaria, mientras que otras no. La participación varía según las prioridades, los compromisos con los clientes y las necesidades de personal de cada empresa”.

La oferta contempla a trabajadores de Canadá, India, Reino Unido y Estados Unidos. Foto: Getty Images

Los empleados que reúnan las condiciones recibirán un correo electrónico con un enlace para consultar los detalles de la propuesta. Se trata de un programa por tiempo limitado que contempla apoyo financiero y herramientas para organizar los siguientes pasos de su trayectoria laboral.

¿Renuncia voluntaria o despido en Microsoft?

Aunque la medida contempla la salida de trabajadores, Microsoft la presenta como una alternativa voluntaria y no como una notificación de despido. Esto significa que los empleados elegibles podrán decidir si aceptan o no las condiciones ofrecidas.

Coleman también indicó que la empresa continuará trabajando para que sus trabajadores desarrollen nuevas capacidades y encuentren otras posibilidades dentro de la organización.

“La Oferta de Salida Voluntaria es una novedad para nosotros. Aprenderemos de ella”, afirmó la responsable de Recursos Humanos.

Amy Coleman explicó por qué la multinacional decidió implementar esta nueva alternativa. Foto: Creada con IA Gemini

La directiva agregó que no existe una fórmula que funcione para todos los equipos y empleados, por lo que la compañía busca diferentes alternativas para responder a sus necesidades y mantener oportunidades de crecimiento profesional.

La nueva propuesta toma como referencia la experiencia de Microsoft con su Programa de Jubilación Voluntaria, presentado a comienzos de 2026.