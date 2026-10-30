La verdadera función que tiene el pequeño cilindro negro que aparece en algunos cables

Es habitual que algunos detalles de los accesorios tecnológicos pasen desapercibidos o se confundan con elementos decorativos. Sin embargo, incluso las piezas más pequeñas suelen cumplir una función específica y están incorporadas por una razón.

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Un ejemplo de ello son los pequeños cilindros negros que se pueden encontrar en los extremos de algunos cables y cuya utilidad va más allá de su apariencia.

Este componente se conoce como filtro de ferrita y, de acuerdo con Computer Hoy, es un pequeño núcleo magnético diseñado para reducir las interferencias electromagnéticas que pueden producirse durante el funcionamiento de los dispositivos electrónicos.

Su tarea consiste en absorber y disipar las señales eléctricas no deseadas, sin impedir el paso de la corriente ni afectar la transmisión de datos.

Aunque su presencia puede parecer un detalle menor, estos elementos ayudan a mantener la estabilidad de las conexiones y a evitar que determinadas señales interfieran con el funcionamiento de otros equipos.

Imagen de referencia de un cable con el filtro de ferrita. Foto: Getty Images

Esto resulta especialmente útil en cables que transportan información o energía y que pueden generar perturbaciones eléctricas de alta frecuencia.

Durante este proceso, el filtro absorbe parte de esas señales y las transforma en una pequeña cantidad de calor, que normalmente no representa un riesgo ni se percibe durante el uso cotidiano. De esta manera, contribuye a disminuir el ruido electromagnético que podría afectar el rendimiento de los dispositivos conectados.

Sin embargo, no todos los cables necesitan incorporar este cilindro. Su instalación depende de las características del producto, el tipo de conexión y los requisitos de compatibilidad electromagnética que debe cumplir cada fabricante.

¿Qué significa que un cable no tenga este cilindro?

La ausencia del filtro de ferrita no significa necesariamente que un cable sea de menor calidad o que esté desprotegido frente a las interferencias. En la actualidad, muchos fabricantes recurren a otras alternativas que cumplen una función similar, pero que están integradas directamente en la estructura del accesorio o en los circuitos del dispositivo.

Imagen de referencia de un cable con el filtro de ferrita. Foto: Getty Images

Entre las soluciones más utilizadas se encuentran los recubrimientos internos con mallas trenzadas de aluminio o cobre, que ayudan a bloquear las interferencias externas, así como el trenzado de los pares de cables para reducir las alteraciones durante la transmisión de señales.

También existen filtros de supresión que se incorporan directamente en las placas de circuito impreso o en los conectores.

Por esta razón, el pequeño cilindro negro no es un elemento indispensable en todos los cables.