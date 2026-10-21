El truco para ocultar los cables del televisor sin hacer agujeros en la pared: guía rápida y sencilla

Tener un televisor en la sala o en la habitación es habitual en muchos hogares. Sin embargo, detrás de este aparato suele haber un detalle que pasa desapercibido en medio de la decoración: los cables que quedan colgando o amontonados detrás del mueble.

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Aunque pueden parecer un problema meramente estético, mantenerlos desordenados también puede generar molestias y representar ciertos riesgos. Cuando quedan cerca del suelo o atraviesan zonas de paso, pueden convertirse en obstáculos al caminar, limpiar o mover los muebles, aumentando la posibilidad de tropezar, especialmente en hogares con niños pequeños, adultos mayores o mascotas.

El peligro también está en los tirones accidentales. Un cable suelto puede desconectar los equipos y, en determinadas circunstancias, comprometer la estabilidad del televisor si está apoyado sobre un mueble.

Por eso, es importante mantener las conexiones organizadas y asegurarse de que tanto los cables como el aparato estén bien sujetos.

Imagen de referencia de cables del televisor desordenados. Foto: Getty Images

Para conseguirlo, no es necesario hacer grandes cambios ni perforar las paredes. Existen alternativas sencillas que permiten mantener el espacio más ordenado y mejorar su apariencia. Una de ellas consiste en ubicar la regleta de enchufes debajo o detrás del mueble, en un lugar adecuado, para que quede fuera de la vista sin dificultar el acceso a las conexiones.

Otra opción es utilizar muebles con compartimentos destinados a guardar dispositivos como decodificadores y reproductores, lo que ayuda a reunir los equipos y sus respectivos cables en un solo lugar.

Imagen de referencia de hombre conectando cable al televisor. Foto: Getty Images

También se pueden instalar ganchos en la parte posterior de los muebles para sujetar los cables y evitar que queden colgando o arrastrándose por el suelo. A esto se suman las fundas y las bases organizadoras, que permiten agrupar varias conexiones y mantenerlas recogidas.

Con estas soluciones prácticas, es posible reducir el desorden alrededor del televisor, aprovechar mejor el espacio y evitar que los cables sueltos se conviertan en un obstáculo dentro del hogar.