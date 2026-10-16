No se deje engañar por el tamaño: esto es lo que realmente debe tener en cuenta al elegir un televisor

El televisor es uno de los dispositivos más utilizados para el entretenimiento y el consumo de contenidos digitales. Además, con el paso del tiempo, el mercado ha incorporado una variedad de modelos que se diferencian por su tamaño, tecnología, resolución y calidad de imagen, ofreciendo distintas necesidades y preferencias.

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Sin embargo, al momento de elegir una pantalla, uno de los errores más comunes consiste en creer que un modelo de mayor tamaño garantiza una mejor calidad de imagen. Aunque las pulgadas suelen ser uno de los primeros aspectos que se consideran, existen otras características que influyen en la experiencia visual.

Además de las dimensiones y la resolución, los expertos recomiendan evaluar factores como la reproducción de los colores, el control de la luz, la reducción de los reflejos y la capacidad de procesamiento de las imágenes. Estas tecnologías pueden marcar una diferencia significativa en la forma en que se perciben los contenidos.

Aunque las pulgadas suelen ser uno de los primeros aspectos que se consideran, existen otras características que influyen en la experiencia visual. Foto: Getty Images

Por esta razón, dos pantallas con el mismo tamaño y resolución pueden ofrecer resultados distintos según las condiciones de uso. La experiencia visual puede variar al ver películas en ambientes oscuros, seguir eventos deportivos durante el día o disfrutar de videojuegos con escenas de alto contraste.

¿Qué es lo más importante al elegir una pantalla?

El contraste es uno de los factores que más influye en la percepción de profundidad y detalle de una imagen, especialmente en escenas con zonas muy iluminadas y otras oscuras. Para lograr una buena reproducción, la pantalla debe conservar los detalles de las sombras sin perder la intensidad de los puntos de luz.

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En este aspecto, la tecnología Mini LED adquiere relevancia al incorporar diodos de menor tamaño que permiten controlar la iluminación con mayor precisión. Esto favorece la reproducción de diferentes niveles de brillo y contribuye a mejorar el contraste, la nitidez y la definición de los detalles en pantalla.

Algunos televisores, como los de la marca Samsung, incorporan esta tecnología y cuentan con funciones de procesamiento de imagen que buscan optimizar la visualización según el contenido reproducido. De esta manera, ofrecen una experiencia visual más detallada al disfrutar de películas, series y otros contenidos.

Esto favorece la reproducción de diferentes niveles de brillo y contribuye a mejorar el contraste, la nitidez y la definición de los detalles en pantalla. Foto: Getty Images

Otra de las principales opciones a tener en cuenta es la iluminación del entorno que influye en la calidad de imagen de una pantalla. La luz natural, las lámparas y los reflejos pueden dificultar la visualización, por lo que resulta importante considerar las condiciones del espacio antes de elegir un televisor.

Además, al disfrutar de películas, videojuegos y transmisiones deportivas, la reproducción del color es otra característica fundamental, ya que una imagen más intensa o llamativa no necesariamente refleja con fidelidad los tonos originales. Por ello, la precisión cromática contribuye a ofrecer una experiencia visual más cercana al contenido original.

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En este contexto, la tecnología Micro RGB apuesta por mejorar la reproducción de los colores mediante el uso de micro-LED dedicados a los tonos primarios rojo, verde y azul. Este sistema permite controlar con mayor precisión la emisión de luz y busca ofrecer una representación más fiel y uniforme de las distintas tonalidades que aparecen en la pantalla.

Un aspecto importante que se suma son las funciones como AI Upscaling, que analizan y optimizan imágenes de menor resolución para adaptarlas a la resolución nativa del dispositivo, ajustando aspectos como la nitidez, los colores y la reducción del ruido.

Debido a que no todos los contenidos disponibles se producen en resolución 4K u 8K, el procesamiento mediante inteligencia artificial (IA) adquiere relevancia al mejorar la experiencia visual. De esta manera, la tecnología busca ofrecer una imagen más definida al reproducir contenidos de televisión, plataformas de streaming y videos publicados en redes sociales.