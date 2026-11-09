Esto es lo que pasa cuando desconecta el televisor directamente de la tomacorriente

Durante años, el televisor se ha consolidado como uno de los principales elementos de entretenimiento en los hogares. A través de este aparato es posible ver noticias, películas, series y eventos deportivos, además de acceder a diferentes plataformas digitales.

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Sin embargo, su consumo de energía no se limita al tiempo en que permanece encendido: incluso cuando parece estar apagado, puede seguir utilizando electricidad.

Esta es una de las razones por las que algunas personas optan por desconectarlo directamente de la toma de corriente después de utilizarlo. Aunque para muchos puede parecer una medida innecesaria, esta práctica responde a motivos relacionados con el ahorro energético, la seguridad en la casa y el cuidado de los dispositivos electrónicos.

La explicación está en el llamado consumo en modo de espera o standby. Se trata de la electricidad que utiliza el TV cuando está apagado, pero continúa conectado a la corriente y mantiene disponibles algunas de sus funciones.

Imagen de referencia de persona apagando el televisor con el control. Foto: Getty Images

Esto sucede porque ciertos modelos están preparados para encenderse rápidamente mediante el control remoto, recibir actualizaciones automáticas, conservar la conexión a internet o responder a comandos de voz. Para que estas opciones sigan funcionando, el equipo necesita recibir un pequeño suministro de energía.

Pero ¿qué tan conveniente es desconectarlo después de cada uso en lugar de apagarlo desde el control remoto? Según explica el portal Computer Hoy, retirar el enchufe de un equipo moderno no suele ocasionar daños en sus componentes internos. Los modelos actuales, incluidos los Smart TV y los de pantalla plana, están diseñados para soportar interrupciones del suministro eléctrico.

Sin embargo, hay una excepción que merece especial atención: los televisores OLED. Estos equipos realizan procesos automáticos de mantenimiento de la pantalla que necesitan ejecutarse después de apagarlos. Por esta razón, lo más recomendable es utilizar el control remoto y evitar desconectarlos inmediatamente, pues interrumpir esos procedimientos podría afectar su funcionamiento a largo plazo.

Imagen de referencia de persona desconectando un electrodoméstico. Foto: Getty Images

La idea de que retirar el televisor de la corriente puede dañarlo también tiene su origen en los antiguos modelos de tubo de rayos catódicos (CRT), que tenían características diferentes y podían ser más sensibles a ciertas interrupciones eléctricas.

Con el paso del tiempo, esta creencia se mantuvo entre generaciones, pese a los cambios en la tecnología y el diseño de los aparatos actuales.