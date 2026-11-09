GTA VI ya se puede descargar antes de su estreno: estos son los requisitos y la fecha para empezar a jugar

La expectativa por el estreno de GTA VI ya empieza a reflejarse en la actividad de los jugadores. Rockstar Games habilitó la descarga anticipada del título, una medida que permitirá a los usuarios tener instalados los archivos antes de su lanzamiento mundial, previsto para el próximo 19 de noviembre.

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El proceso se activa de manera progresiva y depende de la ubicación de cada jugador. Desde las 11:00 GMT (6:00 a.m. hora Colombia) del lunes, los usuarios comenzaron a recibir la posibilidad de descargar el videojuego a medida que llegaba la medianoche en sus respectivos países.

Sin embargo, esta opción no significa que puedan acceder de inmediato a la aventura: el contenido permanecerá bloqueado hasta las 00:00 horas del día oficial de estreno en cada territorio.

La nueva entrega estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Uno de los aspectos que más llama la atención es su tamaño, pues requiere cerca de 212 GB de almacenamiento, una cifra que lo ubica entre los lanzamientos más pesados de la industria.

Imagen de referencia sobre lo que será Grand Theft Auto. Foto: X - @RockstarGames

La decisión de habilitar las descargas por zonas horarias también responde a la enorme demanda que rodea al título. Rockstar busca distribuir el tráfico de usuarios y evitar una posible saturación de sus servidores.

El interés ya se evidencia en las cifras de preventa: de acuerdo con la consultora Sensor Tower, alrededor de ocho millones de unidades habían sido reservadas dos semanas antes de su llegada al mercado.

Aunque Take-Two Interactive, compañía matriz de Rockstar Games, no reveló cifras concretas, a comienzos de agosto calificó el comportamiento de las reservas como “excepcional”.

Imagen de referencia de GTA VI en el celular. Foto: Getty Images

El lanzamiento representa un momento importante para una franquicia que lleva casi tres décadas en el mercado. Desde su aparición en 1997, Grand Theft Auto ha superado los 475 millones de copias vendidas en todo el mundo, mientras que GTA V, publicado en 2013, acumula más de 230 millones de unidades, según datos de Take-Two.

Con estos antecedentes, la sexta entrega llega después de más de una década de espera y con una comunidad de seguidores que mantiene altas expectativas frente a uno de los estrenos más esperados de la industria de los videojuegos.