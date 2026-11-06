Después de 13 años de espera, GTA VI ya tiene fecha de lanzamiento: esto es lo que deben saber los fanáticos

Después de más de una década de espera, los seguidores de Grand Theft Auto (GTA) VI están cada vez más cerca de conocer la nueva entrega de una de las franquicias más exitosas de la industria.

El videojuego, considerado el más costoso de la historia, tiene previsto su estreno el próximo 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series, en un lanzamiento que promete marcar un antes y un después en el sector del entretenimiento.

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De acuerdo con AFP, las expectativas alrededor del título son tan altas que algunos expertos anticipan un debut sin precedentes. Christopher Dring, del medio especializado The Game Business, considera que su llegada podría convertirse en el mayor lanzamiento de todos los tiempos dentro del entretenimiento.

Aunque Take-Two Interactive, compañía propietaria de Rockstar Games, no ha divulgado cifras oficiales sobre las reservas, las estimaciones de Sensor Tower apuntan a que el juego ya habría generado cerca de 750 millones de dólares dos semanas antes de su estreno. Esto equivaldría a aproximadamente ocho millones de unidades vendidas.

La distribución se realizará en dos momentos: quienes lo hayan adquirido podrán descargar los archivos desde el 10 de noviembre, pero tendrán que esperar hasta la medianoche del día 19 para comenzar a jugar.

El estreno pondrá fin a 13 años de espera desde la llegada de GTA V, una entrega que alcanzó los 230 millones de copias distribuidas y se mantiene entre los videojuegos más vendidos de la historia.

Imagen de referencia de GTA 6. Foto: Bloomberg via Getty Images

Parte del atractivo de la franquicia está en sus escenarios de mundo abierto, inspirados en grandes ciudades estadounidenses, donde los jugadores pueden explorar con libertad y participar en diferentes actividades. A esto se suma una narrativa que utiliza la sátira y la provocación para retratar y cuestionar distintos aspectos de la sociedad de ese país, aunque también ha generado controversia por sus representaciones de violencia.

En GTA VI, la historia estará centrada en una pareja de protagonistas que recuerda a Bonnie y Clyde, quienes intentan abrirse camino en Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami. Rockstar ha compartido pocos detalles sobre la trama, pero sus adelantos muestran una propuesta con mayor nivel de realismo y escenarios más elaborados.

El desarrollo de esta entrega tomó más de 8 años y contó con la participación de una compañía que, para 2026, supera los 4.700 empleados distribuidos en una docena de estudios alrededor del mundo. Aunque el presupuesto oficial permanece bajo reserva, las estimaciones de analistas lo sitúan entre los 1.000 y los 1.500 millones de dólares.

Así luce la portada de Grand Theft Auto VI. Foto: AFP

Para construir este universo digital, el equipo recurrió a diferentes métodos de investigación, desde visitas a Miami y acercamientos a escenarios relacionados con la vida nocturna hasta la creación de un estudio en Los Ángeles dedicado al diseño de personajes. El propósito era conseguir una representación más detallada de los espacios y las dinámicas de la ciudad.

El camino hacia el estreno, sin embargo, estuvo marcado por dificultades. En 2022 se filtraron videos y material interno del videojuego, lo que expuso anticipadamente parte de su desarrollo. Además, Rockstar tuvo que aplazar la fecha de lanzamiento en dos oportunidades para completar el proyecto.