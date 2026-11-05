Los cuervos tienen una capacidad que desconcierta a los científicos: su cerebro superó al de los humanos

La capacidad de reaccionar ante lo que ocurre alrededor puede marcar la diferencia entre escapar de un peligro y quedar expuesto. En ese aspecto, los cuervos parecen tener una ventaja que llamó la atención de los investigadores: su cerebro puede procesar información visual y tomar decisiones aproximadamente dos veces más rápido que el de los humanos y otros primates.

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Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Tubinga, en Alemania, encontró que estas aves pueden decidir hacia dónde se mueve un grupo de objetos en apenas 235 milisegundos. El resultado se obtuvo mediante pruebas en las que dos cuervos carroñeros debían identificar si una serie de puntos en una pantalla avanzaba hacia la izquierda o hacia la derecha.

Las aves respondían picoteando el lado correspondiente de una pantalla táctil. Aunque algunas pruebas presentaban movimientos difíciles de distinguir, los animales lograron mantener un nivel de acierto superior al que se conseguiría eligiendo una respuesta al azar.

Philipp Schmidbauer, investigador que participó en el trabajo, destacó que “incluso cuando los patrones de movimiento eran difíciles de reconocer, las decisiones de los cuervos seguían siendo mejores que las elecciones aleatorias”.

El científico también explicó que, cuando las señales eran suficientemente claras, las aves alcanzaron “una precisión de casi el 100 por ciento”.

El cerebro de estas aves detecta movimientos en milisegundos

Para comprender cómo conseguían responder tan rápido, los investigadores analizaron la actividad de neuronas individuales, es decir, células encargadas de transmitir información dentro del cerebro.

Las mediciones se concentraron en el nidopalio caudolateral, una región cerebral que participa en procesos relacionados con la memoria, el análisis de información y la toma de decisiones. Su funcionamiento guarda algunas semejanzas con el de la corteza prefrontal humana.

Los científicos pusieron puntos blancos sobre una pantalla negra para medir la capacidad visual de los cuervos. Foto: Andreas Nieder

Los registros mostraron que las neuronas de los cuervos comenzaban a distinguir entre las dos direcciones del movimiento apenas 70 milisegundos después de aparecer los puntos en la pantalla.

Andreas Nieder, profesor e investigador de la Universidad de Tubinga, señaló que “la dinámica neuronal en el cerebro de las aves es coherente con los modelos establecidos de toma de decisiones en humanos y primates no humanos”.

El hallazgo resulta llamativo porque las aves no tienen una corteza cerebral organizada en capas, como sucede con los humanos y otros primates. Sin embargo, sus cerebros parecen utilizar principios similares para resolver determinadas tareas.

¿Por qué los cuervos necesitan pensar tan rápido?

Una posible explicación está relacionada con las actividades que estas aves realizan diariamente. Durante el vuelo necesitan identificar obstáculos, calcular movimientos y reaccionar ante cambios en su entorno. También requieren precisión cuando utilizan el pico para recoger alimentos.

Una investigación científica encontró una habilidad inesperada en el cerebro de estas aves. Foto: Getty Images/500px

Nieder considera que estas exigencias podrían estar relacionadas con su capacidad de procesamiento visual. Según explicó, “las aves dependen de su visión para realizar maniobras rápidas y precisas durante el vuelo y para guiar sus picos hacia los objetos cuando buscan alimento”.

Pese a los resultados, todavía falta establecer qué mecanismos permiten que los cuervos procesen determinados estímulos visuales con tanta rapidez. Los investigadores buscan comprender qué características de su cerebro hacen posible esta ventaja frente a los primates.