Google, Meta y TikTok, rivales en casi todo, se unen contra una ley de California

Google, Meta y TikTok tienen negocios y plataformas que compiten por la atención de millones de usuarios. Sin embargo, las tres compañías coinciden ahora en un mismo frente: presentaron demandas contra el estado de California para impedir que entre en vigor una legislación relacionada con el uso de las redes sociales por parte de menores de edad.

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La norma fue aprobada con el propósito de reducir la exposición de los niños a ciertas funciones de las plataformas digitales. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027 y contempla restricciones para los usuarios menores de 16 años.

Las demandas de las tecnológicas contra California

Las tres compañías acudieron por separado a tribunales federales ubicados en San Francisco, Los Ángeles y San José. Entre sus argumentos sostienen que la legislación vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.

También cuestionan la aplicación de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996. Esta disposición protege a las plataformas frente a determinadas responsabilidades por los contenidos que publican sus usuarios.

En sus argumentos, TikTok calificó la legislación como una “restricción flagrantemente inconstitucional a la libertad de expresión”. La compañía considera que las autoridades estarían interviniendo en la manera en que las plataformas seleccionan y presentan contenidos de acuerdo con los intereses de cada persona.

Las tres tecnológicas también ponen en duda las protecciones legales que amparan a las plataformas. Foto: Getty Images

La empresa también aseguró que ya cuenta con herramientas de protección para adolescentes y cuestionó que la nueva regulación desconozca esos avances. Según TikTok, las disposiciones podrían limitar la capacidad de los padres para decidir qué contenidos son apropiados para sus hijos.

Meta, por su parte, sostuvo que la norma permitiría al Gobierno intervenir en la forma en que se organizan y comparten las ideas. En un comunicado, advirtió: “Nos veríamos obligados a eliminar funciones que mantienen las experiencias de los adolescentes apropiadas para su edad, o a aislar a miles de adolescentes californianos de sus familias, amigos y comunidades”.

Google también manifestó su desacuerdo. Su portavoz, José Castañeda, afirmó que los padres deben tener un papel central en las decisiones sobre sus familias y defendió las herramientas de control parental de la compañía.

“Las leyes tan amplias como esta, en realidad, destruyen los sistemas que hemos creado para ayudar a los niños a encontrar vídeos de alta calidad y apropiados para su edad”, señaló Castañeda.

California defenderá la legislación

El Gobierno estatal no ha aceptado los argumentos de las compañías. La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, confirmó que está revisando los documentos presentados por las tecnológicas y manifestó su intención de defender las normas destinadas a proteger a los menores en internet.

La oficina del fiscal general Rob Bonta prepara su respuesta a las demandas de las tecnológicas. Foto: Getty Images for Concordia Summi

La controversia se produce mientras las plataformas afrontan miles de reclamaciones de familias, instituciones educativas y gobiernos que cuestionan sus efectos sobre los niños y adolescentes.

En agosto, Meta llegó a un acuerdo que contempla pagos de hasta 18.000 millones de dólares y nuevas medidas de seguridad para Facebook e Instagram, tras un proceso relacionado con la adicción de los adolescentes a las redes sociales. Un mes después, TikTok también alcanzó un acuerdo con Alabama por las funciones adictivas de su servicio.

*Con información de AFP.