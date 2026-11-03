Paso a paso para activar las alertas sísmicas en el celular y recibir avisos ante un temblor, incluso en la madrugada

En la madrugada de este martes 3 de noviembre, Colombia registró un fuerte temblor de magnitud 5,6, con epicentro superficial en Chaparral, Tolima, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

Videos del fuerte temblor que sacudió esta madrugada a Colombia: sismo de este martes 3 de noviembre de 2026

Los sismos pueden ocurrir sin previo aviso y, en cuestión de segundos, poner en riesgo la seguridad de las personas. Aunque actualmente no existe una tecnología capaz de predecir con exactitud cuándo y dónde se producirá un terremoto, algunos teléfonos celulares cuentan con sistemas que permiten enviar alertas anticipadas cuando detectan actividad sísmica.

Estas notificaciones pueden ser de gran utilidad en una emergencia, pues brindan unos segundos para reaccionar, buscar un lugar seguro y tomar precauciones antes de que lleguen las ondas más fuertes del movimiento.

Por eso, activar esta función en el celular es una medida sencilla que puede ayudar a reducir los riesgos. Sin embargo, muchos usuarios desconocen que sus dispositivos cuentan con esta herramienta o no saben cómo habilitarla.

En Colombia, los usuarios de Android pueden acceder al sistema de alertas de terremotos de Google sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Para activarlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar a la ‘Configuración’ del teléfono.

Buscar el apartado ‘Seguridad y emergencia’.

Seleccionar ‘Alertas de terremotos’ o ‘Alertas de sismos’.

Activar el interruptor para recibir las notificaciones.

Imagen de referencia de cómo funciona la alerta sísmica de Google. Foto: Tomado de crisisresilience.google.

¿Qué tipos de alertas sísmicas envía Android?

El sistema contempla diferentes niveles de notificación, cuya intensidad y prioridad dependen de la fuerza del movimiento que podría experimentar cada usuario. Estas alertas están diseñadas para sismos de magnitud 4,5 o superior y se clasifican según la intensidad estimada del temblor en cada zona.

La primera es la alerta de atención, diseñada para informar sobre movimientos leves. Está dirigida a las personas que podrían experimentar temblores de intensidad 3 o 4 en la escala MMI, una medida que permite describir cómo se percibe un sismo y cuáles son sus efectos sobre las personas y las estructuras.

El segundo nivel corresponde a la alerta de preparación, que busca llamar la atención de quienes podrían sentir movimientos de intensidad 4. Su propósito es advertir sobre la actividad sísmica para que los usuarios estén atentos y puedan tomar precauciones.

Imagen de referencia de alerta sísmica en el celular. Foto: Getty Images

Por último, se encuentra la alerta de acción, destinada a situaciones en las que se esperan movimientos moderados o fuertes, de intensidad 5 o superior. Esta tiene el nivel de prioridad más alto: puede encender la pantalla del celular, ignorar el modo No molestar y emitir un sonido fuerte para advertir al usuario.

De esta manera, Android adapta las notificaciones a la intensidad del movimiento que podría sentirse en cada ubicación, en lugar de enviar necesariamente el mismo tipo de aviso a todos los dispositivos.