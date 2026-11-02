Apagar las luces al salir de una habitación no siempre ahorra energía: el detalle que muchos estarían ignorando

Apagar las luces al salir de una habitación podría ayudar a reducir el consumo de energía, pero el ahorro depende del tipo de bombilla utilizada. Según el blog de Endesa, cada tecnología de iluminación tiene características particulares en cuanto al gasto eléctrico y la vida útil.

El dispositivo que debería reemplazar en su hogar para reducir el costo en la factura de energía

Mientras algunas bombillas toleran los encendidos y apagados frecuentes sin afectar significativamente su duración, otras pueden desgastarse más rápido con esta práctica. Las bombillas LED se han consolidado como una de las alternativas de iluminación más eficientes, ya que pueden consumir hasta un 80 % menos de electricidad que las incandescentes.

Además, generan menos calor y no contienen componentes contaminantes como el mercurio, presente en algunas otras tecnologías de iluminación. Gracias a estas ventajas, su uso se ha extendido progresivamente en viviendas, comercios, alumbrado público, electrodomésticos e instalaciones agrícolas, donde buscan optimizar el consumo energético.

Mientras algunas bombillas toleran los encendidos y apagados frecuentes sin afectar significativamente su duración, otras pueden desgastarse más rápido con esta práctica. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, las bombillas fluorescentes compactas (CFL) se caracterizan por su eficiencia energética, que alcanza aproximadamente el 85 %, y una vida útil promedio de 8.000 horas. Sin embargo, los encendidos y apagados frecuentes pueden reducir su duración, por lo que recomiendan apagarlas cuando la habitación vaya a permanecer vacía.

De acuerdo con información compartida por Ambiente Soluciones, para calcular cuánto se puede ahorrar al apagar una bombilla, primero es necesario identificar su potencia, expresada en vatios, que suele aparecer impresa en el dispositivo. Por ejemplo, una bombilla de 40 vatios consume 0,04 kilovatios-hora (kWh) si permanece encendida durante una hora. Por lo tanto, apagarla durante ese periodo permite ahorrar esa misma cantidad de energía.

No todos los aparatos del hogar tienen un alto impacto en la factura de energía. Foto: Getty Images

El siguiente paso es revisar la factura de electricidad para conocer la tarifa que se paga por cada kilovatio-hora consumido. Al multiplicar ese valor por la energía que se deja de utilizar, es posible estimar el ahorro económico.

Además, el ahorro total también depende de la cantidad de bombillas que se apaguen y de la potencia de cada una. Si un mismo interruptor controla varias lámparas, se debe sumar el consumo de todos los dispositivos para calcular la energía que se puede ahorrar.