Motorola comienza a actualizar sus celulares a Android 17: estas son las novedades que incorpora

La industria de los celulares continúa incorporando novedades tecnológicas. Recientemente, anunciaron el inicio de la distribución del sistema operativo Android 17, inicialmente en algunos mercados de Europa y para algunos dispositivos móviles.

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Se trata de una actualización muy esperada que incorpora diversas novedades y busca optimizar la experiencia de uso del dispositivo. Según medios especializados como GSMArena, los primeros usuarios en Europa ya comenzaron a recibir esta nueva versión del sistema operativo de Google, cuyo despliegue se está realizando de manera gradual.

La actualización tiene un tamaño aproximado de 3,42 GB y corresponde a la versión de software A171WMH.44-25. Por esta razón, el dispositivo debe contar con suficiente espacio de almacenamiento y una conexión wifi estable antes de iniciar la descarga.

La actualización comenzó su despliegue. Foto: Getty Images

Entre las principales novedades se encuentra una renovación visual de la interfaz, que ahora apuesta por un diseño más moderno, acompañado de nuevas animaciones para mejorar la fluidez del dispositivo. Asimismo, la pantalla de bloqueo incorpora diferentes estilos de reloj, una opción que amplía las posibilidades de personalización y apariencia del teléfono.

Otro de los cambios está relacionado con la organización de las notificaciones y el panel de ajustes rápidos, para facilitar el acceso a las herramientas más utilizadas. A estas modificaciones se suman un nuevo mezclador de volumen, ajustes en la aplicación de ‘Configuración’ y un cajón de aplicaciones rediseñado.

Entre las principales novedades se encuentra una renovación visual de la interfaz. Foto: Getty Images

Por último, Android 17 incorpora la función Live Activities, que permite consultar información en tiempo real sobre determinadas actividades sin tener que ingresar constantemente a las aplicaciones. Esta herramienta puede mostrar datos relacionados con llamadas o reproducción de música, entre otras tareas, para que los usuarios puedan seguir su actividad directamente desde la interfaz del teléfono.

¿Cómo actualizar al sistema operativo Android 17?

La distribución de Android 17 también se ha extendido a otros dispositivos de Motorola, entre ellos el Motorola Signature, el Edge 60 Fusion y el Razr Ultra de 2026. Esto amplía la disponibilidad del nuevo sistema operativo entre sus diferentes modelos.

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Los usuarios del Motorola Edge 70 Pro en España pueden comprobar si la nueva versión ya está disponible directamente desde el teléfono. Para hacerlo, deben ingresar a la aplicación ‘Ajustes’, buscar el apartado ‘Actualizaciones del sistema’ y seleccionar la opción ‘Buscar actualizaciones’. Si Android 17 aparece como una descarga disponible, podrá iniciar el proceso desde ese mismo menú.

Una vez seleccionada la opción ‘Descargar e instalar’, el dispositivo comenzará a recibir los archivos necesarios para completar la actualización. Al finalizar, el teléfono se reiniciará automáticamente y los usuarios podrán verificar que cuentan con Android 17 desde la ruta ‘Ajustes’, ‘Acerca del teléfono’ y ‘Versión de Android’.