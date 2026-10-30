“No lo compartimos”: hermanos de Egidio Cuadrado se pronuncian tras polémica y productora de Carlos Vives responde por pensión

La partida del rey vallenato Egidio Cuadrado en octubre de 2024, tras padecer complicaciones de salud derivadas de una neumonía a sus 71 años, no solo dejó un vacío en la música colombiana, sino también un debate en torno a su memoria.

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Recientemente, la realización de una subasta de pertenencias del artista y declaraciones sobre su pensión han generado posturas encontradas entre sus familiares y la empresa productora con la que trabajó durante décadas.

El origen de la polémica se remonta a la difusión en redes sociales de una subasta oficial en la que se incluyó el acordeón personal del maestro Egidio Cuadrado, junto con obras de arte y artículos de colección.

Katherine Arias, hija de la esposa del músico, explicó públicamente que la decisión de poner en venta estos objetos respondía a la necesidad de cubrir obligaciones económicas y gastos pendientes acumulados durante la atención médica del acordeonero, así como brindar apoyo financiero a su viuda.

Asimismo, Arias hizo referencia a la falta de una pensión de jubilación para el artista y aludió a presuntas condiciones contractuales desventajosas durante su trayectoria profesional, lo que encendió el debate sobre las garantías laborales en el sector cultural.

Bogotá. Noviembre 1 de 2017. En el Club Chamorro city hall de Bogotá, se vivió el concierto de Carlos Vives. En la foto: Egidio Cuadrado, acordeonista. (Colprensa - Sofía Toscano) Foto: Sofía Toscano

Ante la visibilidad mediática que tomó la subasta y los señalamientos sobre la situación económica de la familia, los hermanos de Egidio Cuadrado emitieron una posición oficial para aclarar que no respaldan dichas acciones ni las declaraciones emitidas sobre la memoria del acordeonero.

A través de un comunicado firmado como la familia Cuadrado Hinojosa, los hermanos manifestaron que, desde el fallecimiento del artista en la Clínica Universitaria Colombia, su prioridad ha sido “preservar su memoria, su dignidad y el legado que construyó con gran esfuerzo y amor”.

“Queremos dejar muy claro: nuestra familia no forma parte de esas manifestaciones ni compartimos las intenciones manifestadas. Las nuestras están fundamentadas en el respeto por la memoria de nuestro hermano y en la tranquilidad de nuestras conciencias”, expresaron los hermanos del músico.

En el pronunciamiento enfatizaron que sus acciones son totalmente independientes de las iniciativas tomadas por la hija del artista y reiteraron su gratitud hacia los seguidores, colegas y entidades que acompañaron la vida y obra del rey vallenato.

Frente a las declaraciones sobre la ausencia de pensión y supuestos acuerdos ventajosos, Planeta Rica Producciones —empresa vinculada al cantautor Carlos Vives y a Claudia Elena Vásquez— emitió un pronunciamiento aclaratorio respecto a la relación contractual que mantuvo con Egidio Cuadrado durante su etapa como figura central de la agrupación La Provincia.

La compañía explicó que el acordeonero prestó sus servicios bajo la modalidad de músico independiente mediante contratos de prestación de servicios comercialmente pactados y de común acuerdo.

De acuerdo con la empresa, durante los años de trabajo conjunto, la productora asumió la cobertura de las cotizaciones a seguridad social del artista.

Respecto a la falta de una pensión de jubilación, la productora precisó que el reconocimiento de una prestación pensional depende del Sistema General de Pensiones y del historial de semanas cotizadas por Cuadrado a lo largo de su vida laboral.

Según lo señalado por la empresa, la ausencia de una pensión responde a la falta de aportes previos que el músico debió realizar de manera individual en etapas de su carrera anteriores a su vinculación con la compañía.

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En cuanto a los ingresos económicos posteriores al deceso del artista, la productora confirmó que continuó con el giro de las regalías correspondientes a las obras en las que Cuadrado figuraba como coautor (tales como Amores escondidos, Carito, La llamada y Volver al Valle).

Cuadrado es recordado como uno de los embajadores más importantes de la música tradicional colombiana. Coronado Rey Vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata en 1985, su alianza musical con Carlos Vives transformó la difusión del género, llevando el sonido del acordeón a escenarios internacionales.