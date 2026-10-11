La segunda semana de octubre llega cargada de estrenos para todos los gustos. Desde el pop y la música popular hasta la salsa, el reguetón y los sonidos alternativos, reconocidos artistas presentan nuevas canciones que buscan conquistar las plataformas digitales.

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Morat, Ryan Castro, Carlos Vives, Beéle, Maía y Marbelle encabezan las novedades nacionales, mientras que Enrique Iglesias, Gloria Trevi, Kany García y otras figuras internacionales completan la selección musical de esta segunda semana de octubre.

Los artistas colombianos que protagonizan los estrenos musicales

Morat – ‘Me Mata’

La agrupación bogotana regresa con una canción que mantiene su esencia pop y explora las emociones que surgen alrededor del amor, uno de los temas que ha acompañado su trayectoria musical.

Ryan Castro y Carín León – ‘Atte El Insuperable’

El cantante colombiano une su talento al del mexicano Carín León en una colaboración que acerca dos universos musicales: los sonidos urbanos y la música regional mexicana.

Carlos Vives, Juliana, Herencia de Timbiquí y Nidia Góngora – ‘Aquí Seguiré’

Tres voces colombianas se encuentran en una colaboración que reúne diferentes estilos y generaciones, destacando la diversidad musical del país y con el mensaje principal de la perseverancia tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Maía y Marbelle – ‘Noches Largas’

Las reconocidas cantantes colombianas unen sus voces por primera vez en una grabación discográfica con una balada que habla del desamor, la ausencia y los recuerdos que aparecen durante la noche. La canción, compuesta por Maía y Helman Martínez, representa un encuentro especial entre dos artistas que ya habían compartido escenario.

Beéle y Los Dutis – ‘Aura Cumbiera 2’

El barranquillero continúa explorando los ritmos tropicales con una colaboración que mezcla la energía de la cumbia y sonidos contemporáneos, manteniendo el estilo que lo ha posicionado en la música urbana.

Johnny Rivera y Nanpa Básico – ‘Perdóname’

La música popular y el rap colombiano se encuentran en una colaboración inesperada. Ambos artistas presentan una canción que gira alrededor del arrepentimiento y las emociones que deja una relación.

Valeria Sandoval y Juandy – ‘24/7’

La pareja convierte su historia de amor en una salsa romántica tras celebrar su matrimonio civil en Florida, Estados Unidos. El videoclip incluye imágenes de la ceremonia y la canción fue compuesta por ambos artistas.

Julián Daza – ‘Los Judas Modernos’

El cantante de música popular presenta un sencillo inspirado en las traiciones y las falsas amistades. Su videoclip fue grabado en Medellín y el lanzamiento hace parte de una nueva etapa en su carrera.

UBANDA – ‘Te hubieras quedado’

La agrupación boyacense apuesta por una mezcla de rock y pop para contar una historia de desamor, decisiones difíciles y sentimientos que permanecen después de una ruptura.

Otros estrenos nacionales

Herencia de Timbiquí presenta Corazones Llenos; Manuel Lizarazo llega con Mujer me estás matando; Óscar Gamarra y Sergio Luis Rodríguez estrenan La Parranda Es Pa’ Amanecer; Maisak presentó, Dejarte ir, mientras que Manolo Guerrero presenta Viejo Manolo Guerrero y El Chimuzero, No voy a fallar.

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Enrique Iglesias, Gloria Trevi y otras estrellas internacionales sorprenden

Enrique Iglesias y SANTOS BRAVOS – ‘Ooh Laka Laka La’

El reconocido cantante español se une a la agrupación SANTOS BRAVOS en una propuesta de pop latino que reúne diferentes generaciones y apuesta por un sonido festivo.

Gloria Trevi, Angel y Armand – ‘Intensamente’

La cantante mexicana regresa con una colaboración que se suma a su trayectoria en el pop latino, manteniendo su presencia entre los lanzamientos destacados de octubre.

Kany García – ‘Sálvame Otra Vez’

La puertorriqueña presenta una canción centrada en el valor de la amistad, el acompañamiento y aquellas personas que se convierten en refugio durante los momentos difíciles.

Judeline – ‘La Falda’

La artista española sorprende con una propuesta que fusiona elementos del flamenco y el reguetón. Su videoclip cuenta con la participación de la actriz Rossy de Palma.

DJ Mad Pee – ‘The Masterpiece’

El productor venezolano presenta un álbum de 22 canciones que explora las raíces del hip hop, con influencias del boom bap y el scratch.

Otros lanzamientos internacionales

La semana también incluye novedades de Pitbull y KISS con Reach For The Stars; Armin van Buuren y Funk Tribu con Nirvana; Ruslana con Anomia; Ralphie Choo con Amarillo Nena, además de propuestas de Troye Sivan, Remi Wolf y Paul McCartney.

Con esta variedad de canciones, octubre continúa ofreciendo nuevos sonidos para quienes disfrutan descubrir música, reencontrarse con sus artistas favoritos y acompañar cada momento con una buena melodía.