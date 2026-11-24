Lo admito de entrada: no soy un seguidor consumado de Hayley Williams (tampoco de Paramore), y por eso no tenía cómo cantar anoche con el resto de la gente, con la pasión y alegría con la que los presentes le siguieron el paso. Pero tenía claro quién era esta tremenda artista, cómo suena su disco reciente, cómo se expresa ante los retos de 2026 y su capacidad de conjurar algo emotivo y explosivo. Esto me arrastró a su concierto. Quería sentir en vivo esa integridad y franqueza en su arte, en su rock y en sus movimientos.

Resumen veloz: verla se siente de p*** madre. Acompañada de una gran banda, de un sonido precioso y de una puesta en escena elegante, mutante y envolvente, Willliams demostró ser una artista que embruja con su música y su enérgica y liberadora entrega. La experiencia duró dos horas, en las que recordó su paso por ese mismo escenario con Paramore en 2023.

La boletería fue difícil de mover, y qué lástima, porque el show que trajo Breakfast Live anoche merecía toda el amor. Aun así, quienes llegaron se encargaron de retroalimentarle la energía a Hayley, que no fue poca.

Mississippi God Damn, tenía tallado la cantante en la madera de su piano. De ese estado es, el que viene de elegir su primer senador negro en la historia, demócrata, en la que más que ola azul fue una ola de votos contra todo lo que Donald Trump representa. “FUCK ICE”, supo cantar Hayley en Ice in My OJ, sumando una dosis de “Free Palestine!”.

Mississippi God Damn, tenía tallado la cantante en la madera de su piano. Allá vienen de suceder cosas electorales. Foto: Math Valbuena / cortesía Breakfast Live

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La cantante no se ahorra un segundo de contagiosa y liberadora energía, la exigen ella, su arte y su público. Foto: Math Valbuena / cortesía Breakfast Live

Claro, es la voz de Paramore, y eso llevó a algunos automáticamente y a demasiados los puso a dudar. Pero la reina del sur estadounidense despejó toda duda desde la primera de sus 27 canciones en El CBD Arena de Bogotá, donde ofreció una velada liberadora. Esta música que hace por fuera de su famosa banda es notable reflejo de una fuerza generacional desatada y libre, ácida y burlona cuando se lo propone, pero también poética y muy profunda. Hubo rock, soul, funk, pop, en una amalgama capaz de mover a una piedra.

En los ecos de su entrega única, voces como las de Stevie Nicks, Florence Welch y tantas otras que labran un plano propio en la música. En homenajes cortos, cantó Wandering Star, de Portishead, cantada por la irrepetible Beth Gibbons que viene de anunciar concierto en el país, Don’t Let Me Be Misunderstood de Nina Simone y una gotita de Whenever, Wherever Shakira .

Hayley Williams, ser de luz. Foto: Math Valbuena / cortesía Breakfast Live

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Juegos de sombras y siluetas tuvieron lugar en esos grandes telones blancos. Foto: Math Valbuena / cortesía Breakfast Live

La propuesta visual vino marcada por unos grandes telones blancos donde las proyecciones cobraban vida entre imágenes preparadas previamente y video en vivo. En un punto del performance la vimos siendo maquillada mientras cantaba, transformándose en escena: genia total.

Su atavío deja en claro lo atractiva y en forma que se encuentra la artista; más allá de una fijación superficial, un hecho evidente. Su presencia, su música, avasalla y agita fibras. Toda ella, a decir verdad, porque sus movimientos y su cadencia entregando sus melodías y gritos, así como su ejecución de instrumentos, hacen de su presentación una genial extensión. Y la banda suena genial. Las baterías son el piso y el sabor; el bajo y las guitarras, nada menos que excelentes en sus partes y texturas.

En últimas, Hayley Williams ofreció un show completísimo, sensible, emocionante, que validó a los creyentes, le voló la cabeza a los incautos y dejó (algo) dolidos a quienes no se la jugaron.

Las gratas impresiones

Para la telonera Annie DiRusso y su banda, el trato fue muy respetuoso, dando ejemplo a tantos que parecieran regocijarse en dar condiciones cuestionables a su acto de apertura. El sonido del que gozó fue muy bueno y le permitió brillar al cuarteto que lidera esta música nacida en Nueva York y afincada en la ciudad musical, Nashville, Tennessee (como el gran Adrian Belew y tantos otros).

La voz del pueblo se hace presente. Foto: Math Valbuena / cortesía Breakfast Live

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Su concierto fue puntual, duró unos 28 minutos, pero no le sobró un segundo. Muy buenas canciones, tremendos músicos y una bella actitud, con coreografías reminiscentes de actos como Talking Heads y Café Tacvba, dejaron ganas de más. ¿Qué más quiere uno de un acto de apertura?