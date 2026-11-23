La banda colombiana The Mills presenta una nueva canción con la que busca conectar con quienes han experimentado esos encuentros inesperados que terminan cambiando sus emociones. Se trata de Quererte es involuntario, un sencillo que gira alrededor de la atracción, los sentimientos espontáneos y esas personas que aparecen sin previo aviso.

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La agrupación construye en este lanzamiento una historia sobre un flechazo que surge en medio de una etapa complicada.

La canción cuenta cómo alguien puede transformar una noche y despertar emociones que parecían estar guardadas, incluso cuando la persona no tenía entre sus planes volver a enamorarse.

La letra combina momentos de vulnerabilidad con una sensación de ilusión que aparece progresivamente. Una de sus frases, “La vida vuelve y pega fuerte y me quita la fe”, refleja ese punto de partida marcado por las dificultades, mientras la llegada de alguien especial cambia el rumbo de la historia.

El sencillo fue compuesto por Barko y producido por JuanDa Morales. En su sonido conserva la identidad musical que ha acompañado a la banda durante su trayectoria, con una propuesta de rock pop que mantiene la esencia característica de la banda.

Además, la canción desarrolla una narrativa cercana a las experiencias cotidianas: conversaciones que se alargan hasta la madrugada, curiosidad por descubrir a otra persona y ese deseo de prolongar un encuentro que inicialmente parecía casual.

El título resume precisamente el mensaje que sus integrantes quieren transmitir. Quererte es involuntario; plantea que, en ocasiones, los sentimientos aparecen sin pedir permiso y no necesariamente responden a una decisión consciente. Esas conexiones inesperadas pueden convertirse en experiencias significativas, incluso cuando llegan en momentos difíciles.

Este estreno también representa un nuevo capítulo para la agrupación, que recientemente celebró dos décadas de carrera musical con un importante espectáculo en Bogotá.

The Mills conmemoró sus 20 años de historia con un concierto sold out en el Movistar Arena, escenario en el que ofreció una presentación especial junto a invitados y repasó diferentes etapas de su recorrido artístico.

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Después de ese encuentro con sus seguidores, la banda continúa trabajando en nuevos lanzamientos y apostándole a canciones que conecten con distintas emociones y experiencias.

Quererte es involuntario ya se encuentra disponible en plataformas digitales de audio y video, donde sus seguidores pueden escuchar esta nueva propuesta musical.