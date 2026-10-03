El décimo mes del año arrancó con movimiento en la industria musical. Artistas latinos e internacionales aprovecharon los últimos días de septiembre para presentar canciones y colaboraciones, mientras otros preparan álbumes que llegarán a las plataformas durante las próximas semanas.

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Ricky Martin, Myke Towers, Pitbull, Thalía y Manuel Turizo aparecen entre los protagonistas de esta nueva tanda de estrenos, a la que se suman proyectos de David Bisbal, Troye Sivan y otros artistas que buscan quedarse con un espacio en las playlists de octubre.

Ricky Martin se une a los sonidos de Brasil

Ricky Martin sorprendió con Pikito Pikito, su colaboración con el brasileño Pedro Sampaio. El tema mezcla el pop latino del puertorriqueño con los sonidos que han caracterizado la propuesta del DJ y productor.

La canción tuvo una vitrina particular: ambos artistas la interpretaron durante el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL entre Dallas Cowboys y Baltimore Ravens en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Días después fueron vistos grabando el videoclip en el tradicional barrio de Santa Teresa.

Myke Towers suma nueva música

Myke Towers también cerró septiembre con un lanzamiento. El puertorriqueño se unió a Hanzel La H para presentar Secretos, una canción con la que vuelve al reguetón y relata una relación marcada por la atracción y aquello que ocurre lejos de las miradas de los demás.

El estreno se suma a las colaboraciones que el artista ha presentado durante 2026 y mantiene su presencia entre los nombres fuertes de la música urbana.

Thalía vuelve a ‘A quién le importa’

Un clásico también encontró una nueva vida. Thalía y Luck Ra se unieron para presentar una versión en cuarteto de A quién le importa, canción publicada originalmente por Alaska y Dinarama en 1986 y que la mexicana incorporó a su propio repertorio en 2002.

Esta vez, la canción se acerca al sonido característico de Luck Ra con elementos como acordeón, piano y percusión, llevando el conocido tema a otro terreno musical.

Manuel Turizo y Ovy On The Drums apelan a la nostalgia

Manuel Turizo y Ovy On The Drums también miraron hacia el pasado para construir su nuevo lanzamiento. Los colombianos presentaron Volveré, una nueva interpretación inspirada en Vuelve, canción de Latin Dreams que marcó la infancia del productor.

Ovy llevó nuevamente la canción al estudio con una producción renovada y Turizo asumió la interpretación, en una apuesta que conecta a quienes recuerdan el tema original con una nueva generación de oyentes.

Más novedades colombianas

Entre los lanzamientos nacionales también aparece Fer Ariza, quien presentó Tributo Rodolfo Aicardi, primer adelanto de Tributo Parrandero Vol. 1, un proyecto inspirado en referentes de la música tropical y decembrina colombiana.

A él se suma la barranquillera Ivana con Que novedad, canción que marca una nueva etapa de su carrera tras su vinculación con Carbon Armor, sello encabezado por Farruko, y Massivo Entertainment.

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David Bisbal, Troye Sivan y los discos que llegan en octubre

La agenda continuará durante las próximas semanas. David Bisbal estrena este 2 de octubre Eternos, un álbum de diez canciones en el que lleva a su estilo clásicos como Vivir así es morir de amor, Adoro, Te quiero, te quiro, Amor eterno y Aquellas pequeñas cosas.

El 9 de octubre será el turno de Troye Sivan, quien publicará su cuarto álbum de estudio, She’s The Best. El trabajo tendrá 12 canciones e incluirá una colaboración con Lily-Rose Depp. Además, uno de sus adelantos, Party, utiliza un sample de Music, de Madonna.

Para esa misma fecha está previsto PITCOIN, el nuevo proyecto discográfico de Pitbull, otro de los lanzamientos internacionales que marcarán la agenda musical del mes.

De Ryan Castro a Bad Gyal: los conciertos que llegan a Colombia en octubre

Los estrenos no serán los únicos protagonistas. Octubre también tendrá una agenda cargada de música en vivo en Bogotá, Cali y Medellín, con artistas nacionales e internacionales.

Entre las fechas destacadas aparece Ryan Castro, quien se presentará el 17 de octubre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Un día después, Bad Gyal llegará a Chamorro City Hall, en Bogotá.

El 23 de octubre, Kris R tendrá su concierto en el Movistar Arena, una presentación que ya registra boletería agotada. El 30 será el turno de Six Sex en Lourdes Musical Hall.

Ryan Castro volverá a escena el 31 de octubre, esta vez en el estadio El Campín de Bogotá, para un concierto que también tiene entradas agotadas. Ese mismo día comenzará Ritvales en Parque Norte, Medellín, festival de música electrónica que se extenderá hasta el 1 de noviembre.