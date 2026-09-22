Piso 21 y Micro TDH se reencuentran en un nuevo tema: ‘Segunda cita’ revivirá su conexión tras varios años

La industria musical sigue moviéndose, presentando nuevos proyectos para innovar y conquistar a un público diverso. Los artista dan pasos significativos en su carrera, reviviendo sonidos que dejaron huella en sus fans.

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Piso 21 y Micro TDH vuelven a unir sus voces para presentar Segunda Cita, una canción que retoma la historia musical que ambos artistas comenzaron con Te Vi. El lanzamiento marca un nuevo encuentro entre la agrupación colombiana y el cantante venezolano, quienes buscan repetir la conexión que convirtió su primera colaboración en uno de los temas más destacados del repertorio de Piso 21.

Te Vi alcanzó el Billions Club de Spotify, reconocimiento que reciben las canciones que superan los mil millones de reproducciones en la plataforma. Ahora, este lanzamiento funciona como una continuación de aquella historia y reúne nuevamente a dos artistas que han construido una importante presencia dentro de la música latina.

Originarios de Medellín, Piso 21 cuenta con más de una década de trayectoria y se ha caracterizado por combinar pop latino, música urbana y diferentes sonidos contemporáneos. La agrupación acumula más de 16 mil millones de reproducciones a nivel mundial y ha trabajado con artistas como Maluma, Marc Anthony, Christian Nodal, Myke Towers, Nicky Jam, Danny Ocean, Paulo Londra y Carín León.

El lanzamiento también llega después de una nueva etapa creativa para el grupo. En marzo de 2026 presentó TRESCENDER, álbum compuesto por 12 canciones y colaboraciones con artistas como Lasso, Yami Safdie, Beéle, Marc Anthony, Fonseca, Bacilos, Juan Duque y Andrés Cepeda.

La nueva canción hace parte de la etapa que Piso 21 desarrolla a través de Tres Sietes, su sello discográfico, en alianza con Interscope Records. Con Segunda Cita, la agrupación y Micro TDH vuelven a apostar por una colaboración que busca darle continuidad a una historia que comenzó con ‘Te Vi’ y que ahora presenta un nuevo capítulo.