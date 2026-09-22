‘Festival Bogotá Concertante: Mozart 270′: el ícono celebrado desde interpretaciones visionarias

Mozart, un ícono de la música clásica, redefinido y celebrado en su aniversario desde interpretaciones frescas y miradas independientes. Eso plantea el Festival Bogotá Concertante: Mozart 270, y no suena nada mal... Del 28 de septiembre al 4 de octubre se realizará este espacio de circulación, de encuentro con el público y, muy importante, de fortalecimiento de las agrupaciones sinfónicas, vocales y de cámara profesionales independientes de Bogotá: Nueva Filarmonía, Coroncoro, Ensamble Barroco de Bogotá, Ensamble Continuo, Bogotá Piano Trío, Orquesta Sinfónica de Bogotá y Sociedad Coral de Bogotá.

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La programación artística incluye siete agrupaciones, doce conciertos (seis gratuitos, seis con boletería) y una amplia agenda académica. Así, el Festival asume el propósito de ampliar el acceso a la música clásica mientras explora nuevas formas de vivirla y compartirla. No es imposible dejarse seducir por el dramatismo, la tragedia o la emoción de la música clásica, y disfrutar las propuestas que la fusionan con elementos visuales y escénicos contemporáneos, solo hay que ponerse en el lugar correcto.

El Festival Bogotá Concertante: Mozart 270 celebra el legado de Mozart y convierte a Bogotá en un gran escenario para disfrutar de conciertos, encuentros, conversaciones y experiencias alrededor de la música clásica independiente.

Esta segunda edición del Festival Bogotá Concertante celebra 270 años del natalicio de Wolfgang Amadeus Mozart explorando su universo sonoro, pero sobre todo su humanidad: el niño que a los seis años recorría Europa, el joven que a los 35 años ya tenía en su legado más de 600 obras, el hombre con deudas, miedo y sentido del humor; aquel quien le escribió una carta a su esposa días antes de morir.

El grupo Coroncoro, dirigido por la maestra Ana Paulina Álvarez invita al juego a través de un programa dedicado al canon, una de las formas musicales más interesantes que se desarrolló en la música de la historia occidental. Foto: Mauricio Vélez Sosa

“Dentro de la programación del Festival Bogotá Concertante: Mozart 270 vamos a tener programas que integran las artes escénicas y la música. Es así como el grupo Coroncoro, dirigido por la maestra Ana Paulina Álvarez invita al juego a través de un programa dedicado al canon, una de las formas musicales más interesantes que se desarrolló en la música de la historia occidental; y bajo la dirección de Edilberto Fonseca, Ensamble Continuo propone una integración diferente entre música y puesta en escena con Exhumar la luz, en el que Mozart dialoga con parte de la realidad histórica de Colombia. No sólo vamos a tener repertorio mozartiano, sino también de compositores como Katerina Gimon, Tchaikovsky, Beethoven o Pärt”, dice Adam Zajac, director general del Festival Bogotá Concertante: Mozart 270.

Bajo la dirección de Edilberto Fonseca, Ensamble Continuo propone una integración diferente entre música y puesta en escena con ‘Exhumar la luz’, en el que Mozart dialoga con parte de la realidad histórica de Colombia. Foto: cortesía / A.P.I.

Programación artística y académica

*El concierto inaugural del Festival Bogotá Concertante: Mozart 270 se realiza el jueves primero de octubre a las 7:00 p.m. en el Auditorio Fabio Lozano. El programa elegido es La Tragedia, a cargo de la Nueva Filarmonía, que aborda el concepto de la tragedia desde la perspectiva del clasicismo, destacando cómo la música sinfónica expresa el sufrimiento humano, el destino y la catarsis. Aquí se resalta la expresividad y la potencia narrativa de la orquesta, conectando la vulnerabilidad humana con la majestuosidad sonora.

El programa de apertura es 'La Tragedia', a cargo de la Nueva Filarmonía, que aborda el concepto de la tragedia desde la perspectiva del clasicismo. Foto: cortesía / A.P.I.

*El 2 de octubre a las 7:00 p.m. el Ensamble Barroco de Bogotá protagoniza el concierto de música antigua Europa Galante: Los caminos hacia Mozart, un recorrido histórico y estilístico que traza las influencias musicales que forjaron el genio de Mozart.

*Por su parte, Coroncoro ofrece el sábado 3 de octubre a las 4:00 p.m. el concierto coral a capela Canon: Mozart y el Juego, una exploración de la faceta lúdica, ingeniosa y contrapuntística de Mozart mediante la voz humana.

*Ese mismo sábado, pero a las 7:30 p.m, el Bogotá Piano Trío protagoniza el concierto de cámara Mozart: Continuidad y Transformación, una revisión al legado de Mozart a través de la evolución estructural y expresiva del formato camerístico y su transición a lenguajes modernos y contemporáneos.

El Bogotá Piano Trío protagoniza el concierto de cámara Mozart: Continuidad y Transformación, una revisión al legado de Mozart a través de la evolución estructural y expresiva del formato camerístico. Foto: Tabita Amaya

*El Ensamble Continuo resignifica las primeras obras de Mozart, el niño genio, abordándolas desde la memoria y el conflicto armado en el país con la propuesta interdisciplinaria Exhumar la Luz.

*Por último, Mozart & Salieri: una pequeña tragedia y dos réquiems será el programa que clausura el Festival Bogotá Concertante: Mozart 270, el domingo 4 de octubre a las 5:00 p.m. en el auditorio Fabio Lozano. “Este concierto que tiene como antesala el drama Mozart y Salieri del poeta ruso Aleksandr Pushkin, el cual originó el mito o el rumor más importante de la historia de la música occidental: el envenenamiento de Mozart por parte de Salieri. Vamos a tener una puesta en escena con actores que dialogan con el coro y la orquesta, dejándonos una reflexión alrededor de lo que implica el talento, la genialidad y la experiencia artística”, añade Adam Zajac, director general del Festival Bogotá Concertante: Mozart 270.

*Boletas disponibles desde 25.000 pesos en este enlace.

El afiche oficial fusiona la cara de Mozart con el mapa de Bogotá. Foto: cortesía / A.P.I.

Mozart ‘descentralizado’

En Cajicá: Con el objetivo de descentralizar el Festival Bogotá Concertante: Mozart 270, en el auditorio del Instituto de Cultura y Turismo de Cajicá, se podrá disfrutar el sábado 3 de octubre, a las 5:00 p.m., del programa recién mencionado, Mozart & Salieri: una pequeña tragedia y dos réquiems, con la Orquesta Sinfónica de Bogotá y Sociedad Coral de Bogotá.

En Bogotá: Uno de los objetivos del evento es facilitar el acceso a la música clásica independiente. Por eso, además de los conciertos en el Auditorio Fabio Lozano, el público también podrá disfrutar de recitales y programas escénicos musicales en escenarios no convencionales como la Fundación Santa Fe de Bogotá, las bibliotecas Francisco José de Caldas en Suba y Julio Mario Santo Domingo de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BibloRed); así como el auditorio del Instituto de Cultura y Turismo de Cajicá, Cundinamarca.

Academia Mozartiana

En paralelo a los conciertos, la Academia Concertante reúne a músicos, directores, gestores, investigadores y expertos de distintas disciplinas para abrir conversaciones sobre el presente y el futuro de la música sinfónica. Desde los nuevos modelos de financiación y las políticas culturales, pasando por el marketing, la creación de públicos y el ecosistema independiente de Bogotá, hasta la relación entre música, cerebro y percepción, la sátira política en Mozart y las claves estilísticas de su sonido, la programación propone espacios de reflexión, formación y encuentro. La experiencia incluye, además un taller práctico de dirección coral del Réquiem de Mozart con la Sociedad Coral de Bogotá como coro piloto.

Orquesta Sinfónica de Colombia y Sociedad Coral de Bogotá. Foto: cortesía / A.P.I.

“Además de los paneles, conversatorios y talleres alrededor de temáticas inspiradas en Mozart, en este espacio también se realizan los encuentros Acuerdos y Discordancias, donde líderes sectoriales compartirán experiencias y discutirán temas de actualidad y sobre el futuro de la música sinfónica independiente en la ciudad. Con la creación de una Red Concertante para fortalecer la colaboración y autonomía del sector”, comenta María José Villamil, directora artística de Festival Bogotá Concertante: Mozart 270.

*Pueden consultar todos los detalles de la programación de la Academia Concertante en este enlace.