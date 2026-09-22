Una hermosa jornada, la de Lectura bajo los árboles, regresa este sábado 26 de septiembre a un hermoso lugar, el Parque de los Novios. En su edición 14, con el concepto Lo que nos sostiene: Lecturas para acompañarnos, el encuentro celebra la literatura como un lenguaje que construye tejido colectivo.

La programación reunirá, entre otros, a los escritores Giuseppe Caputo y Fernanda Trías; la editora Camila Rocca; al historiador Javier Ortiz Cassiani; al editor Nicolás Morales; y a la editora y gestora cultural Adriana Martínez Villalba, quienes participarán en distintas conversaciones alrededor de la lectura como espacio de encuentro y comunidad, el papel de los libros y las bibliotecas en la construcción colectiva, y la literatura como herramienta para afrontar la adversidad e imaginar futuros posibles.

La programación reunirá a Giuseppe Caputo, Fernanda Trías, la editora Camila Rocca, el historiador Javier Ortiz Cassiani; el editor Nicolás Morales y a la editora y gestora cultural Adriana Martínez Villalba. Foto: Idartes / Andrés Uribe Naranjo

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El afiche es obra del artista Saga Uno, nombre artístico de Sergio Alférez, a partir del concepto 'Lo que nos sostiene: Lecturas para acompañarnos'. Foto: Idartes

La música también será parte de la jornada con una lectura musicalizada de Malory Castillo; la propuesta de rap Suenan Timbres, Suenan Beats, de Cristian Camilo Garzón, Adán Hereira y Johanna Amado; y el concierto de cierre del trovador contemporáneo Edson Velandia.

La literatura colombiana tendrá dos homenajes en esta edición. Los 100 años del nacimiento de Álvaro Cepeda Samudio se conmemorarán con una mediación de lectura, una lectura coral de fragmentos de su obra y una lectura dramatizada de La casa grande, a cargo de Diana Olaya. Por los 50 años de la muerte de León de Greiff se realizará una lectura colectiva de fragmentos de su obra, además del conversatorio Juego mi vida, cambio mi vida, León de Greiff y una herencia interminable, con Jenny Bernal y Alexis de Greiff. El actor Juan David Ayala presentará también una lectura dramatizada y musical de Relato de Sergio Stepansky.

La poesía ocupará distintos espacios del Parque de los Novios con una programación a cargo del colectivo POIESIS. Foto: Idartes / Juan Carlos Herrera

La poesía ocupará distintos espacios del Parque de los Novios con una programación a cargo del colectivo POIESIS, que incluye el recital Mujeres poetas. Homenaje a Emilia Ayarza; Poesía de la Calle: Homenaje a Helí Ramírez, con la lectura de Golosina de sal; Poesía Expandida, con José Dioz; y un micrófono abierto, además de intermedios dedicados a los poetas Gustavo Adolfo Garcés y Robinson Quintero Ossa.

A esta programación se suma la lectura de Con todas las letras. Antología de poesía colombiana, de Libro al Viento, a cargo de Carlos Guineo e Isabella Varela. El título reúne poesía de autoras y autores LGBTI y fue publicado con el apoyo de la Dirección de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros de la Secretaría Distrital de Planeación.

Invitada de lujo, Fernanda Trías nació en Uruguay en 1976 y vive en Colombia. Es narradora, traductora y docente de creación literaria. Foto: Fernanda Montoro / Random House

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'Lectura bajo los árboles' celebra los 100 años del nacimiento de Álvaro Cepeda Samudio y los 50 años de la muerte de León de Greiff. Foto: Idartes / Juan Carlos Herrera

Los libros y la edición independiente tendrán otros espacios de encuentro con el público. Cosechar tinta, del Instituto Bogotano de Corte, realizará intercambio y distribución libre de fanzines y material gráfico independiente. BibloRed tendrá un espacio de trueque de libros, en el que los visitantes podrán llevar ejemplares para intercambiarlos por otras lecturas, mientras Pulgas gráficas, de La Zineteca, reunirá publicaciones y artefactos editoriales. Literatus y Federico Baraya realizarán activaciones, entrevistas, transmisión y píldoras literarias durante la jornada.

Para niñas, niños y familias habrá talleres, actividades de mediación y propuestas de artes escénicas. Se realizarán un Taller de libros objeto con Volcán Ediciones, un Dibujatón con la ilustradora Laura Xue y el artista Yeidi, actividades de Anidando, de Nidos, y talleres de máscaras y poemas bordados. También se presentarán Profundo, de la agrupación Bululú de Nidos, con música en vivo, y La rebelión de los títeres y héroes que vencieron todo menos el miedo, de La Libélula Dorada.

Para niñas, niños y familias habrá talleres, actividades de mediación y propuestas de artes escénicas. Foto: Idartes / Andrés Uribe Naranjo

Por qué seguimos comprando libros que no leemos… y por qué nos hace tanta ilusión

En el festival, Libro al Viento invitará a los asistentes a llevar libros que ya hayan leído y que quieran compartir con otros lectores, para darles una nueva oportunidad de circular por la ciudad. Bajo la premisa Tome un libro, léalo y déjelo volar, esta iniciativa promueve la circulación libre y solidaria de los libros, para que una historia pueda pasar de mano en mano y continuar su recorrido más allá de quien la leyó por primera vez.

*Consulte la programación completa en este enlace.