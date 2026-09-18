En el barrio La Granja, en la localidad de Engativá, una antigua cancha de tejo se ha transformado durante los últimos años en un espacio donde conviven el teatro, la música, la danza, las artes plásticas, los emprendimientos, la gastronomía y, por supuesto, el tejo.

Allí funciona el Centro Cultural del Barrio, sede de la Fundación Teatro del Barrio y escenario del Segundo Festival de Teatro del Barrio, que tendrá lugar del 23 de septiembre al 4 de octubre. La programación incluye teatro familiar, dramático, comedia, improvisación, clown y circo, con diez compañías de teatro profesionales, doce funciones y una jornada musical de cierre con la agrupación salsera Kalle Malanga.

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Un anhelo, un camino

La historia de este espacio comenzó cuatro años atrás, cuando Nelson Celis, actor y director con más de 25 años de trayectoria en las artes escénicas, regresó a su barrio de infancia. Ese reencuentro con el territorio le permitió reconocer una realidad que aún persiste en Bogotá: la oferta cultural y buena parte de la infraestructura para las artes se concentran en ciertas zonas de la ciudad, mientras otros sectores cuentan con menos espacios y oportunidades de acceso. Entonces, descubrió una antigua cancha de tejo y en ella la posibilidad de crear un espacio de encuentro para acercar el teatro, la música y otras expresiones artísticas a los habitantes del sector.

Así nació la Fundación Teatro del Barrio, que comenzó a transformar el lugar, pero sin borrar su historia. La cancha de tejo se mantuvo como parte esencial de su identidad y empezó a convivir con nuevas prácticas culturales. Hoy el espacio cuenta con un escenario para conciertos y espectáculos de mediano formato, además de una caja negra para 50 espectadores, y ofrece una programación permanente que incluye talleres de formación, alianzas con otras compañías y actividades que han acercado a los vecinos del sector al teatro y a otras expresiones artísticas.

Sigue siendo una cancha de tejo, pero el Centro Cultural del Barrio es mucho más. Foto: cortesía Segundo Festival de Teatro del Barrio / A.P.I.

La respuesta del público ha sido tal, que motivó la realización de la segunda edición del Segundo Festival de Teatro del Barrio, que este año cuenta con el respaldo del Programa Distrital de Apoyos Concertados y de la beca de fortalecimiento de espacios vivos para las artes del Ministerio de las Culturas. “El tejo sigue siendo un puente simbólico: los vecinos lo reconocen como parte legítima de su vida cultural, reforzando la continuidad entre el origen del espacio y su presente teatral y artístico”, afirma Nelson Celis, director del Teatro del Barrio.

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Lo mejor del Segundo Festival de Teatro del Barrio

Ese proceso de crecimiento y encuentro con la comunidad se verá reflejado en la programación del Segundo Festival de Teatro del Barrio, que abrirá sus puertas el miércoles 23 de septiembre con la obra El cielo y el dolor, una coproducción de Teatro del Barrio e ID Studio Theater de Nueva York, que narra la historia de una mujer trans migrante que reconstruye con humor una vida marcada por el amor, el exilio y la supervivencia.

El caimán y los sapos Foto: cortesía Segundo Festival de Teatro del Barrio / A.P.I.

El 24 llegará El caimán y los sapos, de la Compañía Nacional de las Artes, una obra sobre la explotación sexual de niñas y adolescentes y los silencios que permiten estas violencias. El 25, Espectro Doméstico presentará Normal, un monólogo que entre humor y música aborda la familia, la pérdida y los secretos. El 26 será el turno de Lo bailao, de Bastidor Teatro, un show de improvisación construido a partir de las historias y experiencias del público.

'Normal' Foto: cortesía Segundo Festival de Teatro del Barrio / A.P.I.

El 27 de septiembre se presentará Pizzería Café Ramona, de La BOICOT Company, una propuesta de circo y teatro gestual ambientada en un peculiar restaurante. El 28, el Teatro del Barrio llevará a escena Los escogidos, una obra sobre la desaparición, el duelo y la memoria, concebida como un homenaje a las víctimas.

'Los escogidos'. Foto: cortesía Segundo Festival de Teatro del Barrio / Raúl Cifuentes

El 30 llegará Tania y La Bestia, un thriller psicológico y policíaco en el que una senadora debe decidir si denuncia a su propio hijo por un crimen o guarda silencio para proteger su carrera política. El 1 de octubre continuará Desvelo, de Simulacro Producciones, escrita y dirigida por Julio Correal, una historia de amor con música en vivo que transita entre la pasión, la comedia y el misterio.

'Tania y la bestia' Foto: cortesía Segundo Festival de Teatro del Barrio / A.P.I.

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'Desvelo' Foto: cortesía Segundo Festival de Teatro del Barrio / A.P.I.

El 2 de octubre, Rueda Roja presentará El malo de la película, sobre un actor colombiano que intenta abrirse camino en España mientras la obra, entre clown, cabaret y farsa, habla de migración y desarraigo. El 3, Felipe Costa llegará con El circo mágico de Pollo, un espectáculo familiar de magia, malabares y habilidades circenses. El 4 de octubre la programación cerrará con dos espectáculos: Pinocho, una versión contemporánea del clásico de Carlo Collodi que combina actuación, música, baile y títeres.

Por último, la salsa se tomará el escenario con una descarga de ritmo y sabor a cargo de Kalle Malanga, agrupación residente de la localidad.

'Pinocho' Foto: cortesía Segundo Festival de Teatro del Barrio / A.P.I.

Ubicado en el barrio La Granja, a dos cuadras de la estación La Granja de TransMilenio, el Centro Cultural del Barrio fortalece su presencia en la localidad, como un espacio cultural arraigado al territorio, cercano a artistas, agrupaciones y sobre todo a su público. Pretende fomentar el espíritu del encuentro, con la invitación a quedarse, recorrer el lugar, disfrutar del bar, jugar tejo o conversar con los amigos, haciendo que la experiencia continúe cuando baja el telón.

*Funciones de miércoles a sábado a las 8:00 p.m. y domingo a las 3:00 p. m. / Centro Cultural del Barrio, Carrera 83 # 77ª-24, La Granja. Engativá / Boletería general: 20.000 pesos. Más información y la programación entera en la página oficial del evento.