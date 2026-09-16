Ma Yansong: el arquitecto chino detrás del Museo Lucas harmoniza la naturaleza con el futurismo

A la distancia, la obra de Ma Yansong parece una enorme nave espacial que aterrizó en las calles bordeadas de palmeras del centro de Los Ángeles. Pero también podría ser una nube baja o un árbol de copa ancha. Para el arquitecto chino, lo que importa es que el edificio “provoque curiosidad”.

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En las últimas dos décadas, Ma ha creado decenas de proyectos visualmente impactantes en China y el exterior, poniendo en armonía la naturaleza con diseños modernos.

Su estilo tiene aires de ciencia ficción, lo cual combina perfectamente con su proyecto más reciente, el Museo Lucas de Arte Narrativo en Los Ángeles, fundado por el creador de La Guerra de las Galaxias, George Lucas, y su esposa Mellody Hobson.

“El edificio crea una sensación futurista que suscita entusiasmo”, comentó Ma a la AFP en la sede de MAD Architects, en Pekín, la firma que fundó en 2004.

“Cuando la gente visite el Museo Lucas, cada uno vendrá con su propia perspectiva”, señaló el arquitecto de 50 años, incluido el año pasado en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes.

“Tal vez capten un rayo de luz que atraviesa el edificio, vislumbren las nubes, el cielo, o incluso el cosmos. Esto suscita la curiosidad y las nuevas ideas. Esa diversidad de pensamiento es invaluable”, expresó.

Montañas y agua

Originario de Pekín, Ma creció en una casa de patio interior típica de los “hutongs”, la red de callejones históricos que atraviesa la capital. Luego partió a estudiar arquitectura, se graduó de la estadounidense Yale School of Architecture y trabajó brevemente en el estudio de la aclamada diseñadora británica-iraquí Zaha Hadid.

Ma y su firma han conceptualizado obras emblemáticas en toda China, como la ópera de Harbin, una estructura ondulante situada a orillas del gélido río Songhua. También creó dos torres residenciales que se contorsionan cerca de Toronto, y un museo sobre las migraciones en Róterdam, Países Bajos.

Su visión arquitectónica se inspira en la pintura tradicional china, conocida como “shanshui”, o “montañas y agua”, representadas en los paisajes naturales.

El arquitecto chino y fundador de MAD Architects, Ma Yansong, habla junto a una maqueta del Museo Lucas de Arte Narrativo de Los Ángeles —que abrirá sus puertas el 22 de septiembre— durante una entrevista en Pekín. Foto: AFP

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El Museo Lucas se entrelaza con su ambiente externo mediante el césped, los árboles, el agua o un techo cubierto de vegetación y paneles solares. “Si miras un jardín chino, es un entorno completamente natural aunque esté diseñado de forma artificial”, comentó Ma.

“Hay un debate mundial sobre la ecología y cómo acercar la gente a la naturaleza, pero considero que la arquitectura tradicional oriental dominó esto hace mucho tiempo”, sostuvo.

“Amos de la ciudad”

Ma adhiere a lo que califica como un “giro importante” de la arquitectura que sitúa a las personas, y no los edificios, en el centro de la creación. “No usamos la arquitectura para ostentar riqueza o poder”, afirmó.

Aunque muchos clientes de MAD poseen recursos financieros considerables, Ma asegura que su objetivo no es solo impresionar, sino también crear “espacios únicos para que la gente los disfrute”.

La oficina de MAD está ubicada en el corazón del barrio de hutongs de Pekín, cerca de donde Ma fue a la escuela en su juventud. “Me gustan estas calles pequeñas con sus árboles, la gente que pasa caminando y esa cierta atmósfera de la vida cotidiana”, expresó.

Cuando diseña un proyecto, Ma dice que quiere asegurar que brinde “libertad de movimiento” a los residentes, un concepto que impulsó su diseño del proyecto de vivienda social Baiziwan, en Pekín, dirigido a comunidades de bajos ingresos.

A diferencia de los bloques de apartamentos que han proliferado en las ciudades chinas durante décadas de rápida urbanización, Baiziwan presenta un trazado abierto con un jardín elevado y un diseño que aprovecha la luz solar.

Según Ma, sus proyectos no son “una estructura como un palacio o un templo para ser reverenciado”. “Yo quiero que sea abierto, un lugar donde todos se sientan como los amos de la ciudad”.

*Información de Peter Catterall / AFP