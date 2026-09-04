Arquitectura y Concreto se suma a la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto. Así puede apoyar la iniciativa

El terremoto que vivió Colombia volvió a recordar algo: cuando los colombianos se necesitan, todos se suman para ayudar. Casi un mes después de esta tragedia que sacudió al país, decenas de ciudadanos, organizaciones y empresarios se han movilizado para aportar a la reconstrucción de las zonas más afectadas.

Entre las primeras empresas en ponerse manos a la obra estuvo Arquitectura y Concreto (AyC), una de las constructoras más grandes e importantes del país. Esta compañía, con presencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena, anunció una alianza con Presentes Corporación para unir esfuerzos que permitan reconstruir la infraestructura más impactada por el sismo.

“Nos aliamos con Presentes Corporación, una organización con experiencia acompañando procesos de respuesta y recuperación en escenarios de emergencia, que nos permite canalizar los aportes de manera organizada hacia las comunidades que más los necesitan”, destacó Francisco Martínez, presidente y fundador de la organización, quien agregó que por cada peso que los ciudadanos donen, la empresa pondrá la misma cantidad, hasta alcanzar los 2.000 millones de pesos.

“Con ‘Manos a la obra’ queremos movilizar la solidaridad de los colombianos y mantenerla activa especialmente en una etapa de la emergencia que suele ser menos visible: la segunda línea de atención, cuando la coyuntura deja de estar en el centro de la conversación, pero las comunidades comienzan a enfrentar uno de los momentos más críticos de la recuperación y también necesitan apoyo”, explicó el empresario.

Aunque la primera respuesta suele movilizar grandes esfuerzos, la recuperación toma mucho más tiempo y requiere que el sector privado mantenga su compromiso así la atención pública a lo que sucedió empiece a disminuir. Por eso invitó a más empresas a sumarse con sus capacidades, recursos y experiencia, y a explorar modelos que multipliquen el impacto de las ayudas.

“Nuestra meta es lograr que la solidaridad no se detenga cuando disminuye la atención sobre la emergencia. Queremos que los colombianos puedan seguir sumándose y que cada aporte se transforme en una acción concreta de recuperación”, añadió Martínez.

“Creemos que el sector privado tiene una oportunidad enorme de pasar de la solidaridad inmediata a la construcción de soluciones que acompañen realmente la recuperación”, agregó el directivo.

La reconstrucción será el punto de partida de esta iniciativa, que busca contribuir a la recuperación de una comunidad afectada. A través de esta alianza, Presentes Corporación y Arquitectura y Concreto suman esfuerzos para acompañar este proceso.

Las donaciones pueden realizarse a través de Presente Corporación en www.presentes.co/dona. Por cada peso donado, la compañía aportará otro. Al donar, indique en la nota que su aporte viene de Arquitectura y Concreto. Con los recursos reunidos se construirá la infraestructura que más necesite una comunidad.

*Contenido elaborado con apoyo de Arquitectura y Concreto