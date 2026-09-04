¿Cómo enfrentó Claro Colombia el impacto del terremoto en sus redes de comunicación?

En medio de una emergencia, la posibilidad de hacer una llamada, enviar un mensaje o acceder a internet deja de ser una comodidad para convertirse en una necesidad fundamental. Las comunicaciones permiten localizar familiares, coordinar ayudas, movilizar equipos de atención y mantener informadas a las comunidades cuando más lo necesitan. Por eso, uno de los principales retos tras el terremoto que impactó varias regiones del país fue restablecer rápidamente la conectividad.

Desde las primeras horas posteriores al sismo, equipos técnicos de Claro Colombia se desplegaron para recuperar la infraestructura afectada y garantizar la continuidad de los servicios. El trabajo implicó intervenir zonas con daños estructurales, redes de fibra óptica afectadas y condiciones complejas de acceso. Gracias a este esfuerzo, la compañía ha logrado recuperar el 99% de las estaciones base impactadas en los departamentos afectados.

La operación se apoyó en más de 151 plantas de energía respaldadas por 34.000 galones de combustible, además del uso de teléfonos satelitales para mantener activas las comunicaciones. Sin embargo, el desafío iba más allá de restaurar infraestructura. La prioridad era asegurar que las personas, las autoridades y las organizaciones encargadas de atender la emergencia pudieran mantenerse conectadas.

Por ello, Claro Colombia habilitó conectividad gratuita en puntos estratégicos de Pereira. El Coliseo Menor, utilizado para la atención de la emergencia, recibió una conexión de fibra óptica de 900 megas sin costo durante seis meses. A esta iniciativa se sumaron el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), la sede temporal de la Secretaría TIC y el hospital de campaña de la Fundación Cardioclinic, conectado con 500 megas de fibra óptica para fortalecer la coordinación médica y la atención de las comunidades afectadas.

Paralelamente, la compañía implementó medidas para apoyar a los usuarios. Cerca de dos millones de clientes prepago recibieron paquetes gratuitos de conectividad, mientras que los clientes pospago y de servicios para el hogar accedieron a alivios como suspensión de cobros, reactivación de servicios en mora, flexibilización de condiciones contractuales y eliminación de algunos cargos asociados a trámites y traslados.

La respuesta también movilizó la solidaridad de los colaboradores de la compañía. Más de 1.700 personas participaron en jornadas de recolección de ayudas que permitieron entregar cerca de 14 toneladas de alimentos, productos de aseo y elementos esenciales para las comunidades afectadas.

En momentos de crisis, la conectividad cumple un papel decisivo para la recuperación de los territorios. Mantener abiertas las comunicaciones permite coordinar esfuerzos, acercar a las personas y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones. Más allá de la infraestructura desplegada, la recuperación de las telecomunicaciones se ha convertido en una herramienta para ayudar a reconstruir comunidades y acompañar el regreso gradual a la normalidad.

*Contenido elaborado con apoyo de Claro