Nuevos destinos y más opciones para viajar: esta es la nueva oferta turística de ON VACATION

Planear unas vacaciones implica mucho más que escoger un destino. Antes de llegar al aeropuerto o iniciar un recorrido, los viajeros deben definir alojamiento, actividades, alimentación y presupuesto. Esa etapa de preparación ha acompañado durante 24 años la operación de ON VACATION, una cadena hotelera y agencia de viajes colombiana que conmemora su aniversario con la incorporación de nuevos destinos y opciones para organizar los viajes.

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Durante este periodo, más de cuatro millones de viajeros han utilizado los hoteles y experiencias ofrecidos por la compañía. Su trayectoria ha estado relacionada principalmente con el modelo de vacaciones todo incluido y alternativas de pago dirigidas al mercado colombiano.

“Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: hacer que cada vez más colombianos puedan viajar y vivir experiencias inolvidables”, afirmaron desde la compañía.

Nuevos destinos

Como parte de la celebración de aniversario, ON VACATION anunció la ampliación de su oferta turística, que incluye nuevos destinos dentro y fuera del país. Dependiendo del paquete seleccionado, los planes pueden contemplar tiquetes, alojamiento, alimentación y bebidas bajo la modalidad todo incluido.

Uno de los nuevos lugares que entra a formar parte de la oferta es Guatapé, en Antioquia. El destino está orientado a viajeros interesados en actividades relacionadas con la naturaleza y la aventura. Entre las experiencias se encuentran vuelos en helicóptero, recorridos en cuatrimoto y buggies y deportes náuticos.

Para la estadía, la cadena trabaja con el Hotel Los Recuerdos, un espacio muy bien calificado en las plataformas de usuarios por su servicio y ubicación.

Guatapé se destaca por sus coloridos zócalos, la Piedra del Peñol y el embalse. Foto: Adobe Stock

La expansión también llega al ámbito internacional con Panamá, que se incorpora como nuevo destino de la oferta. Los paquetes incluyen hoteles de playa bajo el modelo todo incluido y alternativas de pago. Precisamente, este lanzamiento se produce en un contexto que se considera favorable por el comportamiento del dólar en los últimos meses.

La estrategia de aniversario no se limita a los nuevos destinos, también se disponen de opciones a menor costo para algunos de los lugares que ya hacen parte de la oferta de la cadena. Entre ellas se encuentran planes de tres noches hacia el Amazonas, Santa Marta, La Guajira y San Andrés.

La variedad de destinos responde a distintos tipos de viaje que realizan los colombianos. Son lugares que tienen gran relevancia por la naturaleza, la aventura, los deportes, el descanso y el entretenimiento.

Otro de los componentes de la campaña está relacionado con la forma de pago, uno de los elementos de mayor reconocimiento de ON VACATION, ya que cuenta con un sistema de financiación que permite reservar las vacaciones y pagarlas en cuotas sin intereses.