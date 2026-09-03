Esta es la ciudad más bella del mundo en 2026: enamora con sus playas doradas y acantilados

La belleza de una ciudad puede resultar muy subjetiva ante los ojos de los viajeros y habitantes, pues los encantos que sobresalen para unos, puede que no sean del interés de otros. Sin embargo, una buena combinación entre naturaleza, arquitectura, historia y cultura es clave a la hora de seleccionar los destinos que destacan en el mundo.

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Hay lugares que resaltan porque están rodeados de montañas, playas, ríos o bosques; mientras que otros sobresalen por sus edificios históricos, calles, plazas, parques y espacios públicos.

Según la guía de viajes Time Out, la belleza de una ciudad parece estar relacionada con aquellos elementos que la hacen única; por ello, en su ranking de 2026 incluye desde la arquitectura escalonada de Oporto hasta las playas de Ciudad del Cabo y los grandes rascacielos de Chicago.

Ciudad del Cabo destaca como uno de los lugares más bellos de 2026. Foto: Getty Images

Para hacer la selección de las ciudades más lindas del mundo, la revista consultó la opinión de 24.000 habitantes sobre si describirían su ciudad como hermosa. Con base en esos resultados, determinó que para 2026 la ciudad más bella del mundo es Ciudad del Cabo.

Ciudad del Cabo, la más bella del mundo

Esta ciudad es reconocida como una de las principales urbes de Sudáfrica y capital de la provincia de Cabo Occidental. Está ubicada en el extremo suroccidental del país, a orillas del océano Atlántico.

Destaca por su privilegiada geografía, rodeada de montañas, playas y espacios naturales.

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La inclusión en el ranking se debió, según se dio a conocer, principalmente a la combinación de sus paisajes naturales y su entorno urbano. Teniendo en cuenta la encuesta realizada por Time Out, el 86 % de los participantes respondieron afirmativamente a la pregunta sobre si describirían su ciudad como hermosa. Ese fue el porcentaje más alto de todas las ciudades incluidas.

Este es uno de los destinos que destacan por su belleza en 2026. Foto: Getty Images

La ciudad sudafricana resalta por una geografía particularmente llamativa: está situada entre la montaña de la Mesa y el océano Atlántico, rodeada de playas, acantilados, viñedos y espacios naturales.

Time Out también destaca la riqueza botánica del Reino Floral del Cabo y los paisajes de los Doce Apóstoles. A esta belleza natural se suman sus barrios históricos y su oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento, elementos que contribuyen a su atractivo como destino turístico.

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De hecho, Ciudad del Cabo quedó por delante de otras urbes como Edimburgo, Sídney, Chicago, Lisboa y París en la clasificación de 2026. Es importante aclarar que el reconocimiento corresponde específicamente a la lista de “ciudades más bellas” de Time Out, no al ranking general de mejores ciudades del mundo, en el que Ciudad del Cabo ocupó el sexto lugar en el presente año.